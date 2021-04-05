Andersen Global ile MGC Legal arasında iş birliği

Küresel varlığını güçlendirmek için çalışmalar yapan ABD'li hukuk ve danışmanlık devi Andersen Global, hukuk bürosu MGC Legal ile iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan iş birliği sayesinde MGC Legal, Andersen Global portföyünde yer alan çok sayıda uluslararası şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik çalışma ve iş süreçlerini destekleme fırsatına sahip olacak. Türkiye pazarına önemli katkılar sunacak.

125 ülkede 263 noktada global hizmet veriyor

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Mustafa Güneş, Andersen Global ile imzaladıkları iş birliği anlaşması hakkında, "Bu iş birliğinin Türkiye'nin globalleşmesine vergi ve hukuk işleri bağlamında katkısı olacaktır. Andersen ile bu iş birliğine giderken yönetim ekibimizle uzun ve detaylı bir değerlendirme yaptık. Andersen gibi güçlü geleneğin temsilcisi olan bir firmayla birlikte çalışmanın bizim için önemli fırsatlar sunacağı sonucuna vardık. Yine 125 ülkede, 263 noktada ve 7 binden fazla çalışanı olan global bir firma ile iş birliği yapmak, uluslararası platformlarda daha da güçlenmemizi sağlayacak. Müvekkillerimizin dünyanın neredeyse tamamındaki ihtiyaçlarına çok daha etkili bir şekilde destek vermemizi kolaylaştıracak" dedi.

Andersen Global: Bölge için önemli bir iş birliği

Andersen Global Başkanı ve Andersen CEO'su Mark Vorsatz ise, "MGC Legal çatısı altında görev yapan uzmanlar olağanüstü. Operasyonel bilgilerinden çok etkilendik, kurum kültürü ve değerleri tıpkı bizi yansıtıyor. Bu iş birliği bölge için önemli bir katkı ve MGC Legal ile edindiğimiz uyum, ileriye dönük birlikteliğimiz için bir çıkış noktası" sözleriyle MGC Legal ile yapılan iş birliğinin önemine vurgu yaptı.