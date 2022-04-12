Anel Elektrik, Moskova şubesini kapatıyor

Anel Elektrik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Moskova’daki şubesini kapatma kararı aldığını bildirdi.

Anel’den KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantısında, Rusya Federasyonu Moskova Şehrinde yer alan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş - Moskova Şubesi 'nin halihazırda faaliyetinin bulunmaması nedeni ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.