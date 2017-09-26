Anel, Katar'da demiryolu projesi için imza attı
Anel Elektrik'in iştiraki Katar'da Fujita ile 43.7 milyon dolar tutarında niyet mektubu imzaladı.
Anel Elektrik'in iştiraki ANEL MEP Maintenance and Operations, Katar entegre demiryolu projesi kapsamında Fujita Corporation'ın Katar'daki şubesi ile 159 milyon riyal, yani 43.7 milyon dolar tutarında niyet mektubu imzaladı.
Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.
Katar'da birçok proje yürüten Anel geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, tedarik ve ödeme süreçlerinde bir sorun yaşanmadığını duyurmuştu.
Kaynak: Reuters