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Anel, Katar'da demiryolu projesi için imza attı

Anel Elektrik'in iştiraki Katar'da Fujita ile 43.7 milyon dolar tutarında niyet mektubu imzaladı.

Anel, Katar'da demiryolu projesi için imza attı
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Anel Elektrik'in iştiraki ANEL MEP Maintenance and Operations, Katar entegre demiryolu projesi kapsamında Fujita Corporation'ın Katar'daki şubesi ile 159 milyon riyal, yani 43.7 milyon dolar tutarında niyet mektubu imzaladı.

Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Katar'da birçok proje yürüten Anel geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, tedarik ve ödeme süreçlerinde bir sorun yaşanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters

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