Angry Birds'ün yaratıcısı Rovio, Türk oyun şirketini alıyor

Türk oyun sektörünün dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Yurt dışından birçok yatırım alan sektörde yeni bir anlaşma daha sağlandı.

Finlandiyalı oyun şirketi Rovio Entertainment, Türkiye merkezli oyun şirketi Ruby Games'in yüzde 100'ünü devralma konusunda anlaştı.

Ruby Games'i kademeli şekilde devralacak olan Rovio, ilk etapta şirketin yüzde 20'sine nakit 10 milyon dolar ödeyecek. İkinci dilimde Rovio, Ruby'nin Ekim 2022 öncesindeki 12 aylık mali performasına bağlı olacak şekilde yüzde 50 hissesini satın alacak. Kalan yüzde 30'luk hissenin devri ise 5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Ruby Games'in oyunu Hunter Assassin, 2020'de en çok indirilen 6. oyun olmuştu.