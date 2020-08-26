Anisoft’tan KDV iadesi başvurusunu dakikalara indiren yazılım

26 Ağustos 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Anisoft Yazılım, ihracat ve indirimli oranlı KDV’li ürün satan firmaların iade süreçlerini dakikalara indiren bir yazılım geliştirdi. Mevzuata hakim bir muhasebecinin kimi zaman günlerini alan süreç dakikalara inerken, firma web tabanlı uygulamasını kdviadeuzmani. com internet sitesi üzerinden kullanıma açtı. Anisoft Yazılım Satış ve Pazarlama Direktörü Şive Candar, pandemi sürecinde uygun finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek KDV iadesinin firmaların her zaman en ucuz finansman kaynağı olduğunu vurguladı. Candar, “Ancak, KDV iadesinin çok karmaşık olması nedeniyle firmalar bu süreçte sorunlar yaşıyor. Hatta, firmaların KDV iadeleri olması gerekenin yüzde 50 altında gerçekleşebiliyor” dedi.

Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına Teknopark İzmir’de, aralarında eski başkontrolörler, yeminli mali müşavirler, yine firmalarda KDV iade alanında uzmanlaşmış serbest mali müşavirler ve yazılımcı ekibin yaklaşık iki yıl süren hazırlık, tasarım ve kodlama çalışması sonunda testleri başarıyla tamamlanan yazılımın firmalarla buluştuğunu belirten Candar, mevzuatta yapılan son değişikliklerle vergi iadeleri denetim daire başkanlığı kurulması yönünde adımlar atılmasının, KDV iadelerini her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

Yazılımı KDV iade uzmanı ile mükelleflerin hakları olan KDV iade tutarını eksiksiz alacakları bir sistem olarak özetleyen Candar, “Bir personelin kimi zaman günlerini alan süreç tamamen dijital ortamda dakikalar içinde tamamlanıyor. Sürekli güncellenen yazılım sayesinde olası hataların da önüne geçiliyor” dedi.

Yazılım Geliştirme Direktörü Efe Cömert de, bulut sisteminde dizayn edilen yazılımda en büyük önceliklerinin bilgi güvenliği olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda ülkenin finans kesiminin de büyük güven duyarak kullandığı ve bir bankaya ait olan bulut sistemi ile çalışılarak firmaların verilerinin güvenliğini garanti altına aldıklarını ifade etti.

Ücretsiz deneme sürümü internet sitesinde



Tanıtım videosunda kullanıma dair tüm bilgilerin yer aldığını, zamandan ve personelin iş yükünden sağlanan tasarrufun yazılımın diğer artıları olduğunu ifade eden Şive Candar, “COVID-19 salgını ile daha fazla iş hayatının gündemine giren dijitalleşme, KDV iade süreçleri için de kaçınılmaz oldu. Maliyet muhasebesi ve KDV iade mevzuatı gibi çok karmaşık bir altyapıya dayanan süreç tüm mükellefl erde aşırı iş yüküne neden oluyor. Bu dönemde firmaların muhasebe ekibinin iş yükünü azaltacağına yürekten inandığımız kdviadeuzmani.com’un ücretsiz denenmesine imkan veriyoruz. Yazılımımıza duyduğumuz güvenle bu ücretsiz denemenin firmaların olası soru ve tereddütlerini ortadan kaldıracağına yürekten inanıyoruz” dedi.