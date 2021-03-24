Anka Grup, erişte ve tarhanayı Avrupa’ya tanıtacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Bugüne kadar su ürünleri sektöründe başarılı dış ticaret oranları yakalayan firma, pandemi sürecinde su ürünlerine olan talebin azalması nedeniyle yönünü medikal ve gıda sektörüne çevirdi. İstanbul, Tanzanya ve Almanya’da kendi ofisleri bulunan firma, yurtdışında yaklaşık 15 nitelikli personel istihdam ediyor.

Talep artıyor



Anka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Taner Işıkbay, pandemi sürecinde lokantaların kapanmasıyla su ürünlerine olan talebin azaldığını ve operasyonel güçlerini daha çok medikal ve gıda sektörüne yönelttiklerini söyledi. Son süreçte geleneksel Türk lezzetlerinden olan erişte ve tarhana ürünlerini Avrupa pazarına sunmaya hazırlandıklarını bildiren Işıkbay, “Bakliyat ürünleri pandemi sürecinde en çok talep aldığımız ürünlerin başında geldi. Bakliyat ürünlerinin yanında iş ortaklarımıza son süreçte erişte, toz tarhana ve besin değeri yüksek sebzeli makarna ürünlerini sunuyoruz. Başta İngiltere pazarı olmak üzere geleneksel Türk gıda ürünlerine talep oluşmaya başladı” dedi. Dünya genelinde 5 kıtadan 45 ülke ile aktif ticaret yaptıklarını bildiren Taner Işıkbay, Avrupa pazarında toplamda 16 ülkeye ulaştıklarını Afrika pazarında ise Kenya, Uganda, Kongo, Zambiya, Rwanda, Fil Dişi ve Fas’ta önemli iş bağlantına sahip olduklarını bildirdi. 2020 yılı cirolarının toplamda 20 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Işıkbay, yıl sonu hedefl erine ulaştıklarını 2021 yılı sonunda da yüzde 20 oranında bir büyüme öngörülerinin olduğunu bildirdi.

150 milyon adet maske siparişi



Medikal sektöründe ise FFP2 tipi maske, koruyucu giysi ve eldiven ürünleri ile ilgili yüksek talep aldıklarını ifade eden Taner Işıkbay, Avrupa’ya 150 milyon adet maske ihraç edecek yeni iş bağlantıları kurduklarını bildirdi. Işıkbay, “Ciddi denetim inceleme ve araştırma çalışmalarından sonra oluşturduğumuz koruyucu ürünler tedarik ağımız ile Türk ürünlerini yurtdışı pazarlara ulaştırıyoruz. Avrupa’da şu anda 16 ülke ile aktif ticaret yapıyoruz” diye konuştu.