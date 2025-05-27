Ankara’da veri merkezi kurup yüzde 60’ını dışarı açacak
Trendyol ve Castle Investments, Ankara’da 48 megavat BT kapasiteli veri merkezi kuracak. Proje için ilk etapta 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak. 5 bloktan oluşacak veri merkezinin ilk bölümü 2026 üçüncü çeyreğinde açılacak. Veri merkezinin yüzde 40’ını Trendyol kendisi kullanırken yüzde 60’ını dışarı açacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Trendyol, veri merkezi geliştirme alanında isim yapmış Tarek Al Ashram’ın kurucusu olduğu Castle Investments ile Ankara’da veri merkezi kuracak. 48 megavat BT kapasiteli veri merkezinin Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük data center’ı olması hedefleniyor. Beş etaptan oluşacak veri merkezi projesi kapsamında ilk olarak 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak.
İki kurum arasında Dubai’de yapılan anlaşmanın imza töreninde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Castle Investments CEO’su Tarek Al Ashram, Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zekâ Bakanı Omar bin Sultan Al Olama ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi Başkanı Mustafa Varank hazır bulundular. Yapılan stratejik iş birliği, Ankara Veri Merkezi’nin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsıyor. Trendyol Grubu Başkanı Çetin’in verdiği bilgilere göre, Ankara Veri Merkezi tamamlandığında bölgenin en büyük ve en gelişmiş merkezlerinden biri olacak. Hiper ölçekleyiciler, bulut hizmeti sağlayıcıları ve yerel işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere en gelişmiş teknolojilere ve birinci sınıf operasyonel standartlara sahip olan merkez, Uptime Tier III sertifikalı olarak faaliyet gösterecek.
İlk faz, 2026’nın 3'üncü çeyreğinde faaliyete geçecek
Tesisin, 9.6 megavat BT kapasitesine sahip olması planlanan ilk fazının 2026'nın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Çetin, “Trendyol’un liderliği dünya standartlarındaki teknolojik çözümlerine ve akıllı veri uygulamalarına dayanıyor. Ankara Veri Merkezi projesi, bu anlamda her geçen gün büyüyen yerel ve uluslararası müşteri tabanımıza sunduğumuz hizmet kalitesini ciddi anlamda artıracak.
Bu proje aynı zamanda Türkiye’ye yatırım yapma konusundaki kararlılığımızın ve ülkemizin güçlü dijital ekosistemine olan güvenimizin bir göstergesi” dedi. Veri merkezi yatırımlarını ‘çok sofistike’ olarak yorumlayan Çetin, “Dünyada veri merkezi yatırımları için de çok ciddi bir yarış var. Bu yatırımda küresel tedarik zincirinin içinde ve gerekli teknik ekipmanları dünyanın her yerinden tedarik edebilen bir yatırımcı olması önemli. Bu ekipmanları bizim sıfırdan tedarik etmeye çalışmamız hem süreci uzatır hem de maliyeti artırırdı” diye konuştu.
Hizmetin yüzde 60’ı dışarıya açılacak
Veri merkezi kapasitesinin %40’ını Trendyol’un kullanacağını açıklayan Çağlayan Çetin, %60’ını ise dışarıya açacaklarını belirtti. Dubali grubun proje kapsamında sermaye ve know how getireceğini aktaran Çetin, “Türkiye’nin dijital ekonomisi büyüyor, bu büyüme veri ihtiyacını da artırıyor. Türkiye’de de veri merkezi yatırım ihtiyacı var. Bizim de bu işe soyunmamızın sebebi o. Eldeki veri arttıkça o veriyi sağlıklı bir şekilde tutma gereksinimi büyüyor. Bu veriyi uygun şekilde Türkiye’de tutmamız lazım.
Bu sebeplerle, teknoloji ekibinin de ricası ve desteği ile bu yatırımı yapmaya karar verdik” diye konuştu. Ortaklığın, bölgedeki dijital altyapının geleceğini şekillendirme açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen Castle Investments CEO’su Tarek Al Ashram da “Kritik öneme sahip veri merkezi konusundaki geniş deneyimimizi Trendyol’un Türkiye’deki teknolojik liderliği ve dijital ölçeğiyle birleştirmemiz, Ankara Veri Merkezi’ni ikonik bir proje ve bölgedeki örnek merkezlerden biri haline getirecek” dedi.
Körfez’de 4,5 milyon kullanıcıya ulaşacak
Körfez bölgesindeki faaliyetlerine Ağustos 2023’te başlayan Trendyol, bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman olmak üzere bölgede altı ülkede faaliyet gösteriyor. Son bir yılda 65 bin satıcının 35 milyondan fazla ürününü bölgedeki 3.5 milyon aktif müşteriye ulaştıran Trendyol, Körfez ülkelerine yönelik mikro ihracat altyapısıyla “Made in Türkiye” etiketli ürünlerini bölgeyle buluşturdu. Trendyol, Körfez bölgesi için 2025 yılı sonuna kadar 4.5 milyon aktif kullanıcıya ve 11 milyon siparişe ulaşmayı hedefliyor. Trendyol’un Riyad ve Dubai’de ofisleri ve depoları bulunuyor.
E-ihracatta 8 milyar $'lık hedef
Almanya ofisiyle başlayan uluslararası büyüme faaliyetleri Azerbaycan, Körfez ülkelerinin ardından Doğu Avrupa ile devam ettiren Trendyol, son bir yılda e-ihracat alanına 1 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı. 2024'te 85 milyon ürünü, yurt dışı pazarlara ulaştıran platform, yurtdışı müşteri sayısını 7 milyonun üzerine çıkardı. Trendyol, 2030'a kadar e-ihracat hacmini 8 milyar dolara çıkaracak.
Abu Dabi’de Fenerbahçe’nin yanında yer aldı
Birçok branşta global spor sponsorlukları bulunan Trendyol, Abu Dabi’de düzenlenen, resmi sponsor olarak yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'te, Fenerbahçe Beko’nun yanında yer aldı. Etihad Arena’da kazanan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Trendyol 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nın da destekçileri arasında yer alacak.