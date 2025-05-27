Ankara’da veri merkezi kurup yüzde 60’ını dışarı açacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Trendyol, veri merke­zi geliştirme alanın­da isim yapmış Tarek Al Ashram’ın kurucusu oldu­ğu Castle Investments ile An­kara’da veri merkezi kuracak. 48 megavat BT kapasiteli ve­ri merkezinin Türkiye ve Or­tadoğu’nun en büyük data cen­ter’ı olması hedefleniyor. Beş etaptan oluşacak veri merke­zi projesi kapsamında ilk ola­rak 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

İki kurum arasında Dubai’de yapılan anlaşmanın imza töreninde Trendyol Gru­bu Başkanı Çağlayan Çetin, Castle Investments CEO’su Tarek Al Ashram, Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zekâ Bakanı Omar bin Sultan Al Olama ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek­noloji Komisyonu Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri-Tür­kiye Parlamentolar Arası Dost­luk Komitesi Başkanı Musta­fa Varank hazır bulundular. Yapılan stratejik iş birliği, An­kara Veri Merkezi’nin tasarı­mı, geliştirilmesi ve işletilme­sini kapsıyor. Trendyol Grubu Başkanı Çetin’in verdiği bilgi­lere göre, Ankara Veri Merke­zi tamamlandığında bölgenin en büyük ve en gelişmiş mer­kezlerinden biri olacak. Hiper ölçekleyiciler, bulut hizmeti sağlayıcıları ve yerel işletme­lerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere en gelişmiş teknolojile­re ve birinci sınıf operasyonel standartlara sahip olan mer­kez, Uptime Tier III sertifikalı olarak faaliyet gösterecek.

İlk faz, 2026’nın 3'üncü çeyreğinde faaliyete geçecek

Tesisin, 9.6 megavat BT ka­pasitesine sahip olması plan­lanan ilk fazının 2026'nın üçüncü çeyreğinde faaliye­te geçmesi planlanıyor. Çetin, “Trendyol’un liderliği dünya standartlarındaki teknolojik çözümlerine ve akıllı veri uygu­lamalarına dayanıyor. Ankara Veri Merkezi projesi, bu anlam­da her geçen gün büyüyen ye­rel ve uluslararası müşteri ta­banımıza sunduğumuz hizmet kalitesini ciddi anlamda artı­racak.

Bu proje aynı zamanda Türkiye’ye yatırım yapma ko­nusundaki kararlılığımızın ve ülkemizin güçlü dijital ekosis­temine olan güvenimizin bir göstergesi” dedi. Veri merkezi yatırımlarını ‘çok sofistike’ ola­rak yorumlayan Çetin, “Dün­yada veri merkezi yatırımları için de çok ciddi bir yarış var. Bu yatırımda küresel tedarik zincirinin içinde ve gerekli tek­nik ekipmanları dünyanın her yerinden tedarik edebilen bir yatırımcı olması önemli. Bu ekipmanları bizim sıfırdan te­darik etmeye çalışmamız hem süreci uzatır hem de maliyeti artırırdı” diye konuştu.

Hizmetin yüzde 60’ı dışarıya açılacak

Veri merkezi kapasitesi­nin %40’ını Trendyol’un kul­lanacağını açıklayan Çağla­yan Çetin, %60’ını ise dışarıya açacaklarını belirtti. Dubali grubun proje kapsamında ser­maye ve know how getireceği­ni aktaran Çetin, “Türkiye’nin dijital ekonomisi büyüyor, bu büyüme veri ihtiyacını da artı­rıyor. Türkiye’de de veri mer­kezi yatırım ihtiyacı var. Bizim de bu işe soyunmamızın sebe­bi o. Eldeki veri arttıkça o ve­riyi sağlıklı bir şekilde tutma gereksinimi büyüyor. Bu ve­riyi uygun şekilde Türkiye’de tutmamız lazım.

Bu sebepler­le, teknoloji ekibinin de ricası ve desteği ile bu yatırımı yap­maya karar verdik” diye konuş­tu. Ortaklığın, bölgedeki diji­tal altyapının geleceğini şekil­lendirme açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen Castle Investments CEO’su Tarek Al Ashram da “Kritik öneme sa­hip veri merkezi konusunda­ki geniş deneyimimizi Trend­yol’un Türkiye’deki teknolojik liderliği ve dijital ölçeğiyle birleştirmemiz, Ankara Veri Merkezi’ni ikonik bir proje ve bölgedeki örnek merkezlerden biri haline getirecek” dedi.

Körfez’de 4,5 milyon kullanıcıya ulaşacak

Körfez bölgesindeki faaliyetlerine Ağustos 2023’te başlayan Trendyol, bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman olmak üzere bölgede altı ülkede faaliyet gösteriyor. Son bir yılda 65 bin satıcının 35 milyondan fazla ürününü bölgedeki 3.5 milyon aktif müşteriye ulaştıran Trendyol, Körfez ülkelerine yönelik mikro ihracat altyapısıyla “Made in Türkiye” etiketli ürünlerini bölgeyle buluşturdu. Trendyol, Körfez bölgesi için 2025 yılı sonuna kadar 4.5 milyon aktif kullanıcıya ve 11 milyon siparişe ulaşmayı hedefliyor. Trendyol’un Riyad ve Dubai’de ofisleri ve depoları bulunuyor.

E-ihracatta 8 milyar $'lık hedef

Almanya ofisiyle başlayan uluslararası büyüme faaliyetleri Azerbaycan, Körfez ülkelerinin ardından Doğu Avrupa ile devam ettiren Trendyol, son bir yılda e-ihracat alanına 1 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı. 2024'te 85 milyon ürünü, yurt dışı pazarlara ulaştıran platform, yurtdışı müşteri sayısını 7 milyonun üzerine çıkardı. Trendyol, 2030'a kadar e-ihracat hacmini 8 milyar dolara çıkaracak.

Abu Dabi’de Fenerbahçe’nin yanında yer aldı

Birçok branşta global spor sponsorlukları bulunan Trendyol, Abu Dabi’de düzenlenen, resmi sponsor olarak yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'te, Fenerbahçe Beko’nun yanında yer aldı. Etihad Arena’da kazanan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Trendyol 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nın da destekçileri arasında yer alacak.