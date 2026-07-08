Ankaralı ŞA-RA Enerji, BIST için talep topluyor
Türkiye’de 2026’nın en büyük halka arzlarından biri için talep toplama süreci bugün başlıyor. Enerji sektörüne yönelik nakil hatları bileşenleri üreten ve bu alanda anahtar teslim projeler gerçekleştiren Ankara merkezli ŞA-RA Enerji’de talep toplama günleri 8, 9, 10 Temmuz olarak açıklandı.
Yatırımcıların bu süreçte 70,00 TL sabit fiyat üzerinden taleplerini iletebilecekleri bildirildi. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, toplamda 89 milyon adet pay satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün ise 6,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
“İlk 500 kuruluştan biriyiz”
Şirketin halka arz sürecine ilişkin önceki akşam İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Mertay Türk, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Onursal Başkanı Şadi Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Miray Türk Kocabaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Mor Kurumsak, Grup Finans Direktörü Ali Ar ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün yer aldı. 1985 yılında genç bir mühendisken Raşit Mor ile birlikte şirketin temellerini bir atölyede attığını belirten Şadi Türk, ŞA-RA Enerji’nin bugün Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri (2025 itibarıyla 233) haline geldiğini söyledi. Adana ve Ankara’daki 9 ana fabrikada üretim yapan şirketin bugüne kadar yurt içinde 6 bin 881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini tamamladığını anlatan Şadi Türk, ihracat tarafında da başta Suudi Arabistan, Kanada, ABD ve Avrupa olmak üzere 100’den fazla ülkede projeler yoluyla ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.
“Şirket çocuğum gibi, paha biçilemez”
Toplantıda Şadi Türk’e “Geleneksel sanayicilerimiz, ilk kurucular şirketleri genelde halka açmayı, satmayı, ortak almayı çok sevmezler. Sizi ikna eden ne oldu, motivasyon ne oldu? Sizi gelip birileri mi ikna etti, siz mi karar verdiniz? Yoksa ikinci nesil mi yapalım dedi?” sorusunu yönelttiğimizde şunları söyledi: “Tabii ki Mertay bey yönetimin kurulunu devraldıktan sonra daha rahat olduk. Çünkü şirketi çocuğum gibi büyütmüşüm, değeri paha biçilemez benim için. Dolayısıyla satmaktan çok zordu benim için halka arz.” Dünya çapında imza projelerden örnekler de veren Şadi Türk, “Türkiye’de kimsenin çok farkında olmadığı bir tane proje yapıldı. Bu back-to-back dediğimiz 1200 MW’lık AC/DC dönüşüm istasyonu. Uluslararası üst düzey şirketlerle rekabet ettik ve aldık. Şu anda devrede ve Türkiye’de daha hâlâ tek kurulu işletme. Bunun işi mühendislik açısından dünyada en fazla 4-5 firmanın yapabilme kapasitesi var. Bu işin mühendislik tarafını anlatıyorum” dedi. Mertay Türk de, “Kanada’da Top Ten Enerji Projesi diye adlandırılan en büyük ve popüler 10 projenin 5 tanesini, enerjinin nakli tarafında tedariğini biz sağladık. Örneğin Geçen sene Mısır’da Giza Cable diye kablo üreticisi aynı zamanda müteahhit bir yapı var. Onun yaptığı Mısır, Suudi Arabistan enterkonnekte enerjin nakil hattı projesinin yine ürünlerini biz sağladık” bilgilerini paylaştı.
Yüzde 25’i yurt dışı kurumsallara
ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, toplantıda yaptığı açıklamada, elde edilecek gelirin sadece mevcut üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlara dönüşeceğini vurguladı. ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si grup çalışanlarına ‘eşit dağıtım’ yöntemiyle sunuluyor. Toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50’lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Öte yandan, asgari 115 bin 1 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk kısım ise ‘oransal dağıtım’ yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de entegre olması sağlanacak