Ankaralı ŞA-RA Enerji, BIST için talep topluyor

Yatırımcıların bu süreçte 70,00 TL sabit fiyat üzerinden taleplerini iletebile­cekleri bildirildi. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderli­ğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen hal­ka arzda, toplamda 89 milyon adet pay satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün ise 6,23 mil­yar TL seviyesinde gerçekleş­mesi öngörülüyor.

“İlk 500 kuruluştan biriyiz”

Şirketin halka arz sürecine ilişkin önceki akşam İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ŞA-RA Enerji Yöne­tim Kurulu Başkanı Rahmi Mer­tay Türk, Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili ve Onursal Başkanı Şadi Türk, Yönetim Kurulu Üye­si Zeynep Miray Türk Kocabaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Mor Kurumsak, Grup Finans Direktörü Ali Ar ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Mü­dür Yardımcısı Furkan Gün yer aldı. 1985 yılında genç bir mü­hendisken Raşit Mor ile birlik­te şirketin temellerini bir atöl­yede attığını belirten Şadi Türk, ŞA-RA Enerji’nin bugün Türki­ye’nin en büyük 500 sanayi ku­ruluşundan biri (2025 itibarıy­la 233) haline geldiğini söyledi. Adana ve Ankara’daki 9 ana fab­rikada üretim yapan şirketin bu­güne kadar yurt içinde 6 bin 881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini tamamladığını anla­tan Şadi Türk, ihracat tarafında da başta Suudi Arabistan, Kana­da, ABD ve Avrupa olmak üzere 100’den fazla ülkede projeler yo­luyla ihracat gerçekleştirdikle­rini ifade etti.

“Şirket çocuğum gibi, paha biçilemez”

Toplantıda Şadi Türk’e “Ge­leneksel sanayicilerimiz, ilk ku­rucular şirketleri genelde hal­ka açmayı, satmayı, ortak alma­yı çok sevmezler. Sizi ikna eden ne oldu, motivasyon ne oldu? Si­zi gelip birileri mi ikna etti, siz mi karar verdiniz? Yoksa ikin­ci nesil mi yapalım dedi?” so­rusunu yönelttiğimizde şunla­rı söyledi: “Tabii ki Mertay bey yönetimin kurulunu devraldık­tan sonra daha rahat olduk. Çün­kü şirketi çocuğum gibi büyüt­müşüm, değeri paha biçilemez benim için. Dolayısıyla satmak­tan çok zordu benim için halka arz.” Dünya çapında imza pro­jelerden örnekler de veren Şadi Türk, “Türkiye’de kimsenin çok farkında olmadığı bir tane pro­je yapıldı. Bu back-to-back dedi­ğimiz 1200 MW’lık AC/DC dö­nüşüm istasyonu. Uluslararası üst düzey şirketlerle rekabet et­tik ve aldık. Şu anda devrede ve Türkiye’de daha hâlâ tek kurulu işletme. Bunun işi mühendislik açısından dünyada en fazla 4-5 firmanın yapabilme kapasitesi var. Bu işin mühendislik tarafını anlatıyorum” dedi. Mertay Türk de, “Kanada’da Top Ten Enerji Projesi diye adlandırılan en bü­yük ve popüler 10 projenin 5 ta­nesini, enerjinin nakli tarafında tedariğini biz sağladık. Örneğin Geçen sene Mısır’da Giza Cable diye kablo üreticisi aynı zaman­da müteahhit bir yapı var. Onun yaptığı Mısır, Suudi Arabistan enterkonnekte enerjin nakil hattı projesinin yine ürünlerini biz sağladık” bilgilerini paylaştı.

Yüzde 25’i yurt dışı kurumsallara

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, toplantıda yaptığı açıklamada, elde edilecek gelirin sadece mevcut üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlara dönüşeceğini vurguladı. ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si grup çalışanlarına ‘eşit dağıtım’ yöntemiyle sunuluyor. Toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50’lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Öte yandan, asgari 115 bin 1 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk kısım ise ‘oransal dağıtım’ yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de entegre olması sağlanacak