Ankutsan, bu yıl 1,8 milyar TL ciro hedefliyor

Ankutsan’ın 2014 yılından bu yana her dönemde sektörünün oldukça üzerinde büyüme kaydettiği söyleyen Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, hızlı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli kaynağını, müşterilerinin beklentilerine uygun, inovatif ve hızlı çözümler sunmaları olarak gördüklerini aktardı.

Koronavirüse rağmen elde ettikleri büyümeyi önemli bir başarı olarak gördüklerini ifade eden Kesgi, "Dünyayı saran virüsün yarattığı tüm olumsuz gelişmelere rağmen tarihimizin en yüksek cirosuna ulaştık. Sektörümüzdeki tüm daralma beklentilerine karşın Ankutsan olarak bu yılda büyümemizi sürdürecek, 2021 yılında 1,8 milyar TL ciro hedefini aşmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Tonaj bazında yüzde 30 büyüdü

“Gelişen dijital altyapımız ve endüstri 4.0 yaklaşımı ile kurduğumuz üretim tesislerimiz ile dünyanın her yerine hizmet verir ve her yerinden ulaşılabilir konumdayız. 2020 yılında Ankutsan ailesine dahil olan yeni müşterilerimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz" diyen Kesgi, geçen yıla göre tonaj bazında yaklaşık yüzde 30 büyüdüklerini, ihracatta pazar liderliği konumlarını koruduklarını bildirdi.

İhracatta dolar bazında yüzde 45 büyüme ve 50 milyon dolar ciro ile sektörde lider konumda olduklarını söyleyen Rüstem Kesgi, ihracat rakamlarını bu yıl daha da artıracaklarını vurguladı.

Global bir marka olmaya önemli bir katkı sunacak olan Turquality programının önemine de değinen Kesgi, “Turquality kapsamında dahil olduğumu marka desteği programıyla birincil hedef pazarlarımızda hızla büyüyeceğiz.” ifadesini kullandı.