Ankutsan, virüssavar gıda ambalajı geliştirdi

15 Mayıs 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Gıda sektörüne oluklu mukavva ambalaj üreten Ankutsan AŞ, pandemi sonrasında başta COVID-19 olmak üzere, üzerinde virüsleri ve bakterileri tutmayan kağıt üretmek için düğmeye bastı. Bakanlık tescilli Ar-Ge merkezi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen çalışma sonrasında geliştirilen sağlık dostu kimyasal, Sağlık Bakanlığı’ndan onay almak için sırada. Süreç tamamlandığında her gün e-ticaret ile evlere girmeden önce balkonlarda bekletilen gıda ambalajlarının, tedirginlik yaratmaması planlanıyor. Ayrıca ihracata gidecek pek çok yaş meyve sebzenin de bu ambalajlarla avantaj yakalaması hedefleniyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi” listesinde 385’inci olan firma, geçen seneki performansıyla yaklaşık 100 basamak atlayarak bu yıl açıklanacak listede 290’lı sıralarda yer almayı bekliyor. Ankutsan, koronaya rağmen bu yılki büyüme oranının da yüzde 25-30 arasında olacağını öngörüyor.

Gerçekleştirilen video bağlantısı ile Antalya Temsilcimiz Mehmet Kara ile sorularımızı yanıtlayan Ankutsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, geliştirdikleri ürünle ilgili bilgiler verdi.

Çok uzun bir süredir gıda ve bağlı sektörlerin stratejik sektör olduğunun vurgulandığına, ancak yaşanan pandemi ile birlikte bu tespitin hakkının teslim edildiğine dikkat çeken Ankutsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, “Şimdi hedefimiz bakanlık onaylı Ar-Ge merkezimizle sektöre daha büyük katkılarda bulunmak” diye konuştu. Kesgi, “Dijitalleşme, e-ticaret, gıda ambalajlanması, bu ambalajların nasıl daha iyi ve sürdürülebilir hale geleceğiyle ilgili çalışmalarımız vardı. Ancak yaşanan pandemi de yeni bir pencere açtı. COVID-19 gibi virüslerin ve bakterilerin barınamayacağı kağıt geliştiriyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden hocalarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz. Üç haftadır çalışmalarımız yoğunlaştı, uygulama yöntemlerini bulduk. Sağlık Bakanlığı’ndan kimyasal ilacın onaylarını alma safh asındayız” şeklinde konuştu.

“Herkes gümüş kaşıkla doğmuyor gıda güvenliği sağlamalıyız”

Rüstem Kesgi “ağzında gümüş kaşıkla doğmak” deyimine değinerek, şunları söyledi: “Aşı bulununcaya kadar bu virüs yayılmaya devam edecek. Herkesin malumu, virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Hani ‘ağzında gümüş kaşıkla doğdu’ diye bir deyimimiz vardır. Aslında zenginliğe işaret eden bu deyim, hayat kalitesini anlatıyor. Gümüş kaşıkla yemek yediğiniz zaman gümüşün 4 binden fazla mikrobu kırma özelliği varmış. Padişahlar o yüzden gümüş kaşıkla yemek yermiş. Herkes ağzında gümüş kaşıkla doğmuyor tabii, gıda güvenliğini sağlamak zorundayız. Bunun için yeni ürünler geliştiriyoruz.”

Kağıdın tamamını üreten entegre bir yapı hedefleniyor

Uzun vadeli planları arasında kendi kağıdını kendi üreten entegre ve sürdürülebilir bir yapı olduğunu belirten Rüstem Kesgi, “Şu anda kağıdımızın yüzde 25’ini Adana fabrikamızda kendimiz üretiyoruz. Hedefimiz kendi kağıdımızın tamamını kendimiz üretmek. Yüzde 100 entegrasyon istiyoruz” diye konuştu. Ankutsan’ın pizza kutularından yaş sebze meyve kutularına, yumurta ve balık kutularından gıda taşıma kolilerine, mobilya kutularından mermer kutularına kadar geniş bir ürün yelpazesi var.

Antalya’ya ikinci tesisi kurdu dakikada 300 metre üretecek



Antalya başta olmak üzere Ankara, Adana, Mersin ve Çerkezköy’deki 5 tesisleri ile üretim yaptıklarını anımsatan Rüstem Kesgi, “Biz ilk üretimimize 2005 yılında Antalya’da başladık. Sonra hızlı bir şekilde büyüdük. Çerkezköy’deki fabrikamız ortaklıktı. Onun da artık tüm hisseleri bizde. Ankara’da Endüstri 4.0 özellikli fabrikamızı kurduk. El değmeden tüm üretimi gerçekleştiriyoruz. Antalya’ya çok uzun zamandır yatırım yapmıyorduk. Buraya ek bir tesis kurup teknolojisini yükseltmek istedik. Türkiye’de eşi benzeri olamayan hızlı bir hat kuruyoruz. Sebze meyve paketlemesi için 300 metre ürünü tek bir dakikada hiç el değmeden üretebilen bir teknoloji getirdik. Türkiye’dekilerin ortalamasının iki katı hıza sahip tamamen otomasyon bir sistem. Yatırımımızın toplamı 55 milyon TL’yi buluyor. Temmuz-Ağustos gibi seyahat yasakları kalkınca yatırımımızı devreye almış olacağız” açıklamalarını yaptı.

ABD’ye pizza kutuları yolluyor



2019’da kriz yılı olmasına rağmen yüzde 34 büyüdüklerini kaydeden Rüstem Kesgi, “Krizlerde yatırım kararı almayı seviyoruz. Krizde aldığımız Adana fabrikamızı 3.5 milyon euro da modernizasyon yatırımı yapmıştık. Bu krize de Antalya yatırımımızla giriyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 büyüdük. Nisan iyi geçti, Mayıs’ta da iyi gidiyoruz. Hedefimiz yılsonu için yüzde 45 büyümeydi. Ancak yatırımımızı pandemi nedeniyle uçuş yapılamadığı için Alman mühendislerin gelememesi ile geç devreye alacağız. Bu bir miktar frene basmamıza neden oldu. Yılsonu için bu hedefi 10 puan kadar geriye aldık. Tüm dünyanın 60 gün frene bastığı bir dönemde bu bizim için önemli bir başarı. İhracatımız devam ediyor. En önemli pazarımız ABD. ABD’nin pizza kutularını halen biz veriyoruz. Ayrıca bu sene açıklanacak İSO Türkiye’nin 500 Büyük Firması listesinde bir önceki 385’inciliğimizden 100 sıra birden sıçrayacağımızı tahmin ediyoruz.