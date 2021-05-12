Anneler Günü harcamaları yaklaşık 3 kat arttı



Ödeme kuruluşu PayTR, Anneler Günü özelinde yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. 3-9 Mayıs haftasındaki veriler bir önceki yılla karşılaştırıldığında online alışverişlerde adet bazında yüzde 133, tutar bazında ise yüzde 93 yükseliş görüldü. Ortalama harcama tutarının 143 TL olduğu haftanın en yoğun alışveriş yapılan saat dilimi ise 13:00-14:00 arası oldu.



Bu yıl kozmetik tercih edildi



Verilere göre en çok harcama yapılan kategori “kozmetik” olurken, onu sırasıyla “giyim ve aksesuarları” ve “ev mefruşat eşyaları” takip etti. Geçtiğimiz yıl ise en çok tercih edilen hediye kategorisi “muhtelif ev eşyaları” oldu.



“Online ticaret hacmi yükseliyor”



PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu yıl Anneler Günü haftasında geçen yıla kıyasla artış gözlemledik. Özellikle karantina dönemi dijital dönüşümü hızlandırırken, online ticaret hacminin de şu ana kadar görülen en yüksek seviyelere ulaşmasını sağlıyor. Yükselen rakamlar da bunun en önemli göstergesi” dedi.