Ant, EyeVerify’ı satacak

Alibaba Group’un alt kuruluşu Ant Group’un, sahibi olduğu ABD menşeli biyometrik güvenlik şirketi EyeVerify’ı satmak için alıcılarla görüşmeler yaptığı ve satışın yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağı duyuruldu.

Financial times’ın haberine göre, 2016 yılında ABD’deki ilk yatırımı olarak EyeVerify’ı satın alan Ant Group, birkaç potansiyel alıcı ile görüşmeler sürdürüyor.

EyeVerify daha önce gizlilik endişeleri nedeniyle Trump yönetimi tarafından hedef alınmıştı.