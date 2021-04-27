Ant Group‘un halka arz değerlemesi 29 milyar dolara kadar gerileyebilir

Bloomberg Intelligence analisti Francis Chan, düzenleyici kısıtlamasınının Ant’in gelir artışını kasım ayındaki yüzde 30 ile karşılaştırıldığında daha düşük düzeylere itebileceğini ve kâr beklentilerini aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Chan, Ant’ın halka arz değerinin 29 milyar dolar ila 115 milyar dolar olabileceğini öngörüyor. Chan önceki tahmininde halka arzın şirketi 320 milyar dolar değerlemeye taşıyacağını öngörmüştü.

Ant’ın halka arz değerlemesinin olumlu senaryoda 487 milyar yuan ila 492 milyar yuan arasında olacağını belirten Chan, olumsuz senaryoda ise, 186 milyar yuan ila 245 milyar yuan arasında bir değer anlamına geleceğine işaret etti.

Fintech şirketi, çevrimiçi kredilendirmeden ödemelere, varlık yönetimine ve sigortaya kadar tüm cephelerde çeşitli sınırlamalarla karşı karşıya.

Şirketin Huabei ve Jibei tüketici kredi birimlerinin linklerinin 1 milyar kullanıcısı olan Alipay’den kaldırılmasından da olumsuz etkileneceğini belirten Chan, Ant’ın kredi soruşturmalarında kişisel verilere erişimi ve kullanımına ilişkin de kısıtlamalarla karşılaşacağını söyledi.

Ant Group'un ayrıca, ilk çeyrekte yüzde 18 düşen Yu'ebao varlık yönetimi hizmetinin bakiyesini düşürmesi gerekiyor.