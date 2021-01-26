ANT halka arzında hala umut var

Alibaba Group bünyesindeki ANT’ın halka arzı Çinli yetkililer, hükümetin mali düzenlemelerine yönelik eleştirilerinin ardından, şirketi, kurucusu Jack Ma'yı ve diğer işletmelerini son zamanlarda yoğun bir inceleme altına alması ile Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından durdurulmuştu.

PBoC Başkanı Yi Gang, Davos Gündem Haftası’nda yaptığı konuşmada, ANT’ın önündeki “karmaşık sorunları” çözdüğü takdirde halka arz sürecine devam edebileceğini açıkladı.

Alibaba CEO’su Jack Ma, yaklaşık 2 ay kadar bir süre boyunca medyada görülmemesi "kayıp" şüphelerine neden olmuş, ancak Ma daha sonra yaklaşık 100 köy öğretmeniyle bir araya gelerek şüpheleri ortadan kaldırmıştı.