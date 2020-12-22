Ant Yapı, 100 milyon sterlin kontrat bedeliyle İngiltere'deki en büyük projesine başlıyor

Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, yurt dışındaki faaliyetlerine devam ediyor. Geçen aylarda Rusya Novosibirsk kentinde bulunan uluslararası Tolmaçevo Havaalanı’nın inşaatına başlayan Ant Yapı, yılın son günlerinde de Londra’da lüks konut projesi Park Modern’in inşası için 100 milyon sterlin kontrat bedelli bir anlaşma imzaladı.

Toplam 57 ultra lüks konuttan oluşuyor

Ant Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Londra’da Kensington Palace Garden’a bakan ve 17 bin 650 metrekare alana sahip Park Modern, 55 apartman dairesi ve 2 adet Town-House olmak üzere toplam 57 ultra lüks konuttan oluşuyor. Proje sakinlerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenen yapının içinde, özel araç parkı, 25 metrelik havuz, spor salonu, SPA, sinema salonu ve güzellik-bakım merkezi yer alıyor. Restoran, kafe, sağlık merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi üst düzey ticari alanların bulunacağı Park Modern, bu yıl Londra’nın West End Bölgesi'nde verilen lüks konut-ticari sınıfındaki en büyük tek aşamalı inşaat anlaşması olma özelliğini de taşıyor.

"İngiltere’deki en yüksek bedelli projemiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “2020 yılı tüm dünyada ezberlerin bozulduğu bir yıl oldu. Ant Yapı olarak pandemi sürecinde dahi çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak şartıyla yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projelerimize hız kesmeden devam ettik. Bugün Rusya, Amerika ve İngiltere’de pek çok projede Ant Yapı imzasını görmek mümkün. Yurt dışında iş yapma koşulları, yasal gereklilikleri ve rekabet ülkemizden çok farklı. Biz yüksek kaliteli işçiliğimiz, inşaat, malzeme kalitemiz ve yurt dışında iş yapmanın bütün gerekliliklerine hızla uyum sağlama becerimizle, buralarda var olmayı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamayı başardık." dedi.

Daha önce İngiltere’de gerçekleştirdikleri Belgravia Gate, Apex House, Harcourt House, 13 Eaton Place ve 20-22 Eaton Place projelerinin ardından 2020’nin son günlerinde kontratını imzaladıkları Park Modern kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Mehmet Okay, Park Modern'in 100 milyon sterlin kontrat bedeliyle İngiltere’deki en büyük projeleri olma özelliğini taşıdığını söyledi.

"İstanbul’da da yeni projeler hedefliyoruz"

"Satışların ilk aşamasında dahi metrekaresi 49 bin 500 sterline varan değerlerde alıcı bulan Park Modern’in, Hyde Park’ın kuzeyinde kalan evler arasında en yüksek bedelle rekor kırdığını söyleyebiliriz" diyen Mehmet Okay, "İngiltere’nin merkezi Londra’da bu denli büyük bir projenin anlaşmasını sağlamak bizim için son derece gurur verici. 2021 yılında da ilk olarak çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıp, yurt içi ve yurt dışındaki projelerimizi taahhüt ettiğimiz sürede teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’de ise Bodrum Anthaven projemizin yeni etaplarını hayata geçireceğiz. Ayrıca Anthaven projemizin içerisinde yer alan ve Türkiye’de dünyanın en büyük otel zincirlerinden Radisson Hotel Group ile işbirliği yaptık. Radisson Hotel Group’un premium markası Radisson Collection’ın, 2021 yazında Anthaven’da faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bunun yanında İstanbul’da da yeni projeler hedefliyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız yeni projelerle de büyümemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.