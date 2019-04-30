Ant Yapı, Bodrum’a 300 milyon euroluk projeyle girdi
Yurtiçi ve yurtdışında pek çok projeyi hayata geçiren Ant Yapı, Bodrum’a 300 milyon euroluk projeyle geldi. 3 etaplı projenin 162 konutluk etabı gelecek yıl teslim edilecek. Leyla İlhan'ın haberi...
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