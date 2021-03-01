Ant Yapı, Rusya'daki ilk devlet sözleşmeli projesine başladı

Uluslararası alanda en fazla iş yapan 100 müteahhitlik şirketi arasında yer alan Ant Yapı, Rusya’da Yakutistan Bölgesi’nin Mirny şehrinde, Mirny Uçak Terminali’nin inşaatına başladı.

Ant Yapı'dan yapılan açıklamaya göre proje, ulaşım açısından zorlu bir bölgede yer alan Mirny şehri için hayati önem taşıyor. 3 kilometre uzunluğa sahip kalkış pistleri, 2,86 metre yapay pisti ve farklı sınıf uçaklar için 18 araçlık park yeri apronuyla Mirny Uçak Terminali'nin bölgede önemli bir boşluğu doldurması öngörülüyor.

Mirny şehrinin ulaşım sorununu çözmesi amaçlanan proje, Ant Yapı'nın Rusya’da gerçekleştirdiği ilk devlet sözleşmesi olarak da dikkat çekiyor. Şu an Rusya'da devam eden ve bir kısmı tamamlanmak üzere olan 25'in üzerinde projesi bulunan Ant Yapı, Mirny Uçak Terminali'ni 2023'te bitirmeyi hedefliyor.

"Toplamda 10 milyon merekarelik projeyi hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Mirny Uçak Terminali projesinin Rusya’da gerçekleştirdikleri üçüncü havalimanı projesi olduğunu bildirdi. Rusya'da üçüncü havalimanı projesine başlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Okay, şöyle konuştu: "İlk olarak Rusya’nın tek özel havalimanı olan Demodedevo Havalimanını tamamladık. Geçen yılın son aylarında ise Novosibirsk’de bulunan ve çok önemli bir aktarma bölgesi olan Tolmaçevo Havalimanı’nın yapımına başladık. Bugün ise ulaşım açısından zorlu Mirny şehrinin bu problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracak Mirny Uçak Terminali projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında teslim etmeyi hedeflediğimiz Mirny Uçak Terminali projemiz ayrıca Rusya’daki ilk devlet sözleşmemiz olma özelliğini de taşıyor. Ant Yapı olarak yıllardır bu bölgede yaptığımız nitelikli işler sonucu elde ettiğimiz başarının en somut göstergesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ant Yapı olarak kurulduğumuz günden 30’uncu yılımızı kutladığımız 2021 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz Rusya, Türkiye, Amerika ve İngiltere’de toplam 10 milyon metrekarelik projeyi hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz.”