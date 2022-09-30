Ant Yapı’nın yeni projesi Antteras Nev satışa çıktı

Yurt içinde ve dışında birçok projeye imza atan Ant Yapı, Antteras projesinin devamı niteliğinde olan Antteras Nev’i satışa sundu.

Beylerbeyi Küplüce’deki Antteras Nev Evleri, 6 adet bloktan oluşuyor. Projede büyüklüğü 257 metrekare ile 122 metrekare arasında değişen 12 adet bahçe dubleksi, 12 adet çatı dubleksi, 24 adet 4+1, 6 adet 3+1 daire yer alıyor.

“2023 sonunda teslim edilecek”

Antteras Nev’in Ant Yapı’nın ödüllü projesi Antteras’ın devamı niteliğinde olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Projemiz, deniz manzarasına hâkim konumuyla öne çıkarken tasarımlarıyla 18’inci yüzyıl mimarisinin izlerini taşıyor. Antteras Nev’de çocuk oyun parkı, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, barbekü mekanları, otopark ve kafeterya gibi sosyal alanlar ile tam bir site hayatı mevcut. 6 blokta 54 adet konuttan oluşan Antteras Nev, butik ve niş bir proje olarak da öne çıkıyor. Projemize Haziran 2022 tarihinde başladık hedefimiz 2023 yılının sonunda projemizi sahiplerine teslim etmek.” diye konuştu.