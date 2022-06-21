Antalya, TAV’ın ikinci miladı

Yasemin SALİH

Fransız Groupe ADP’nin yüzde 46 oranında hissedar olduğu TAV, pandemi sonrası hızlı toparlanma ile hedef büyüttü. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Passenger Terminal Expo’ya tepe yöneticileriyle katılan şirket, özellikle dijital teknolojilerdeki havacılık trendlerini yakın takibe aldı. Mayıs ayında Sani Şener’den CEO’luk koltuğunu devralan Serkan Kaptan, gazetecilerle bir araya gelerek TAV’ın önümüzdeki döneme ilişkin planlarını anlattı. Serkan Kaptan, “İstanbul Havalimanı’yla ilgiliyiz ama henüz bir görüşmemiz yok. Antalya ve Almatı yatırımları çok önemli. Nijerya ve Karadağ’ı takip ediyoruz” dedi.

''Hızlı etkilendik, hızlı toparlandık''

Havacılığın krizlerden en hızlı etkilenen ve en hızlı toparlanan sektör olarak öne çıktığını belirten TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, pandemi sonrasındaki tabloyu, “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre 2019’da küresel ölçekte havalimanlarının toplam cirosu 181 milyar dolar seviyesindeyken pandemi nedeniyle bu rakam 2020’de 63 milyar dolara düştü. 2019’da 9,2 milyar olan küresel yolcu trafiği 2020’de 3 milyara düştükten sonra 2021’de 4,4 milyara ulaştı. Bu yıl ekonomik ve politik belirsizliklere karşın 6,5 milyar yolcuya ulaşması bekleniyor” diye özetledi.

"25 yılda 90 havalimanına ulaştık"

Dünya çapında 360 derece havalimanı işletmeciliği yapan az sayıdaki şirketten biri olduklarını söyleyen Kaptan, 1997’den bu yana sekiz ülkede 15 havalimanı işleten bir yapıya ulaştıklarını ifade etti. Kaptan, şöyle devam etti; “İştiraklerimiz bizim işletmediğimiz 21 ülkedeki 65 havalimanında da ürün ve hizmetleriyle yer alıyor. 1997’de Atatürk Havalimanı işini aldığımızda 3 yıl 9 ay 20 günlüğüne el sıkışmıştık. İkinci yılda dedik ki bu işi büyütmemiz lazım. Atatürk Havalimanı bizim için milattı. Pandemi sonrasında da dünya ortalamasının üzerinde toparlandı. Yılın ilk beş ayında 2019’un yüzde 76’sına ulaştık. 2023’te pandemi öncesini yakalayacağız. 2025’te 102 ila 107 milyon yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz.”

Antalya ve Almatı’da yatırım başladı

Serkan Kaptan’ın özellikle dikkat çektiği yatırım Antalya Havalimanı işletmesi oldu. Pandemide aldıkları iki önemli işten birinin Antalya olduğunu söyleyen Kaptan, “Antalya ihalesini 7,25 milyar euro artı KDV ile kazandık. Küresel belirsizliklere rağmen 1 milyar 812 milyon euroluk ön ödemeyi 9 bankanın katıldığı sendikasyon ile tamamladık. Fraport ile birlikte işletme süremizi 2052’ye kadar uzattık. Antalya, Akdeniz çanağının en büyük turizm merkezlerinden biri. Bizim için de bu ihale, TAV’ın ikinci miladı oldu” ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı’na 765 milyon euroluk yatırım yapacaklarının altını çizen Kaptan, bu sürecin ardından havalimanı kapasitesinin iki katına çıkarken, yolcu sayısının 80 milyona ulaşacağını da sözlerine ekledi. Kaptan, 2024’de de yeni dış hatlar terminalini devreye alacaklarını belirtti.

Almatı’nın 3 saat uzağındaki her yer hedefte

TAV’ın pandemideki ikinci önemli yatırımı olan Kazakistan’ın Almatı havalimanı da Serkan Kaptan’ın kritik rolde konumlandırdığı bir lokasyon. Almatı’nın şimdiden pandemi öncesi trafiği yakaladığını vurgulayan Kaptan “Orada da 200 milyon dolarlık yatırıma başladık. Bizim Orta Asya’ya açılan kapımız oldu. Çin’in dünyaya açılan ticaret rotasını oluşturan bölgede yeni fırsatları değerlendiriyoruz. Almatı’dan üç saat uçuşla erişilebilecek tüm lokasyonlara bakıyoruz. Orta Asyalı zenginlerin ana arterlerinden biri Almatı tamamen bizim” dedi.

TAV CEO’sunun hedefinde Avrupa ya da Amerika yok. “Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyoruz. Yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyoruz. Bu bölgelerde güçlüyüz, odağımızda da yine buralar var” diyen Kaptan, Nijerya ve Karadağ’da yeni projeleri takip ettiklerinin altını çizdi. Kaptan, “Nijerya’da dört havalimanı ihaleye çıktı, inceliyoruz. Kısa listeye kaldık. Yine Karadağ’da iki havalimanının ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Hedef bölgemizdeki tüm fırsatları değerlendiriyoruz” diye konuştu.

2,4 trilyon dolarlık pasta

Serkan Kaptan, uzun vadede havacılığın büyümeye devam edeceğini belirterek TAV için de yeni yatırımların gündemde olduğunun altını çizdi. Kaptan, “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tahminlerine göre 2040’ta trafi k iki kattan fazla artarak 19 milyar yolcuya ulaşacak. Bu artış beraberinde 2,4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı ihtiyacı getirecek. TAV olarak bu ihtiyaca cevap verecek tüm yetkinliğe sahibiz. Özellikle büyümenin yüksek olacağı gelişmekte olan pazarlara odaklanıyoruz” diye konuştu.