Antalyalı AGT, İran'a üretime başladı

26 Ağustos 2020

Kerim ÜLKER

Dünyanın beş kıtasındaki 60 ülkeye ihracat yapan ve toplam cirosunun yüzde 40’ını ihracattan elde eden ağaç ürünleri şirketi Antalya merkezli ADF, yurtdışındaki ilk fabrikasını İran'a kurdu. İran'ın Qazvin Eyaleti'ndeki Hazar Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesis, 40 milyon Euro’luk yani yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla üretime geçti. Tesisin açılışına İran Plan ve Bütçe Organizasyonu Başkanı Mohammad Baqer Nobakht ve yerel yetkililerin katıldı.

150 kişi çalışacak

MDF üretiminde Türkiye'nin önde gelen şirketi AGT'nin Qazvin tesisi 112 bin metrekarelik alan kurulu. Panel, profil, parke ve farklı döşeme türleri gibi mühendislik ahşabı üretimi yapacak olan tesiste ilk adımda 150 kişi çalışacak.

Tesis, İran pazarındaki talebin bir kısmını karşılamayı ve çevre ülkelere ihracatı hedefliyor.

Türk firmasının AGT Genel Müdürü Sirzat Subaşı ve Kazvin Sanayi Kentleri Şirketi Başkanı Hamidreza Khanpour, Haziran 2017'de bir mutabakat zaptı imzalamıştı. O zamanlar, yatırım hacminin 45 milyon Euro olacağı açıklanmıştı.