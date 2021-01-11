Antalya'nın hızlı firmaları kent sanayisine moral verdi

DUYGU ŞAHİN DURMAZ-ANTALYA

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Antalya firmaları pandemi sürecinde ekonomisi ağır darbe alan Antalya’ya moral kaynağı oldu. Antalya’dan beş firma yöneticisi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile DÜNYA Antalya Temsilciliği bir araya geldi. ATSO’da gerçekleştirilen buluşmada, firma temsilcileri başarı hikayelerini anlattı. Firma temsilcilerini kutlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “TOBB Türkiye 100 listesinde geçen yıl Antalya’dan yedi firmamız vardı. Bu yıl beş firmamız yer aldı. Bunun dışında Antalya’dan 10 firmamız da cirolarını yüzde 10’un üzerinde artırdı” dedi.

Form, odağına müşteriyi aldı

Listeye yedinci sıradan giren Form Mimarlık Mühendislik Hizmetleri’nin Ortağı Sinan Erkal, cadde mağazacılığını bir üst basamağa çıkarmak istediklerini söyledi. Beyaz eşya ticaretinde büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Erkal şöyle konuştu. “Pandemiyle birlikte ne zaman evimize kapandık süreç sinyallerini verdi. Ticaret şekil değiştirdi. Herkes marketten dayanıklı tüketime kadar internete yöneldi. Bu güven meselesiydi ve bunu oluşturmak çok zordu. Biz bunu başardık. Kapılarımızı 81 ile açtık. Ürünlerin kargoda zarar görmemesi için farklı yeni ambalaj geliştirdik. Müşteriyi yakalamak çok önemli. Müşteri, müşteriyi getiriyor. Başarımızın sırrı, çok çalışmak ve güven elde etmek.”

Desird'in başarısının sırrı inovasyon

Listede bu yıl 4’üncü kez yer alan Desird Tasarım Arge Uygulama Elektronik Destek Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kazan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 9’uncu sıradaki yerlerini koruduklarını söyledi. Kazan, başarılarının sırrını şu şekilde anlattı: “Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. Ürünlerimizin yüzde 98’i ihracata gidiyor. Öncelikle haberleşme kartları yapıyoruz. Bolca tüketilen bir ürün. Dolayısıyla o sektör büyürse doğal olarak biz de büyüyoruz. Yaptığımız her işe inovasyon kattığımız için başarılıyız. Ürünlerimizde hata oranı hemen hemen hiç yok. Milyonda ikiye düştü. Asansör elektriğiyle de uğraşıyoruz, 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Müşterimiz olan büyük sanayiciler bu başarıyı yakalıyor.”

Art-In, otelleri yapay zeka ile tanıştırdı

Art-In Bilişim Sistemleri'nin Kurucu Ortağı Ümit Aydın, 10 yıl önce şirketi kurarak turizm sektörüne hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Otel ve acentelere kar artırıcı işlemler yaptıklarını anlatan Aydın, “Türkiye’de 300’den fazla 5 yıldızlı otelle çalışıyoruz. Ürünlerimizle Türkiye’de turizme yön verebilecek bir noktadayız. Yapay zeka ile müşterileri ve otellerin durumunu analiz edip ikisini eşleştiriyoruz. Örneğin otelde misafir her işlemini temassız yapabiliyor. Müşterinin karakterine, isteğine göre ürünler sunuluyor” dedi.

CW Enerji sektörün Ar-Ge merkezi oldu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen GES firması CW Enerji Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ise GES ile 1999 yılında tanıştığını ve bu sistemleri 2009’da Antalya’da üretmeye başladıklarını belirtti. 2016’da 59 milyon lira, 2017’de 430 milyon lira ve 2018’de de 500 milyon liranın üzerinde ciro yaptıklarını anlatan Sarvan, Türkiye’de yüzde 27 pazar payına sahip olduklarını kaydetti. Sarvan şöyle devam etti: “Bizim eğittiğimiz insanlar da bizden mal almaya başladı. 2017-2018 yıllarında ilk 500’e girdim. 2018 yılında ikinci 500’e girdim. CW, enerji sektöründe Ar-Ge merkezi oldu. Çok fazla inovatif ürün üretiyoruz. Bugün CW enerji ürünleri dünyanın en iyi panelleri arasında. Ürüne de 25 yıl verimlilik garantisi sunuyoruz.”

Uniba, 15 ülkeye ihracat yapıyor

Gübre üretiminde kısa sürede hızla büyüyen Uniba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Barış Büyükyörük ise 15 yıl profesyonel olarak çalıştığı sektörde 6 yıl önce fabrika kurduğunu dile getirdi. Fabrikayı kurduktan bir yıl sonra üretime başladığını anlatan Büyükyörük, şunları anlattı: “Türkiye’de bin firma var tüm firmalara hammadde satıyoruz. Antalya OSB’de 4 bin 200 metrekare kapalı alanımız mevcut. Özel ürünler yapan bir firmayız. 15 ülkeye ihracatımız var. Yeni yatırımlarımız ve Türkiye’de üretilmeyen ürünlere yönelik projelerimiz var. İnovasyonla öne çıkıyoruz.”

İlk 10'da kentin iki firması var

· TOBB’un en hızlı büyüyen 100 şirket sıralamasında bu yıl 7’nci sırada yer alan Form mimarlık Mühendislik firması, 5-20 milyon TL 2018 yılı gelir aralığı ve yüzde 1601 büyüme gösterdi.

· Desird Tasarım Ar-Ge firması, 100-250 milyon TL 2018 yılı gelir aralığı ve yüzde 1295 büyüme ile 9’uncu sırada yer aldı.

· 14’üncü sırada yer alan CW Enerji, 500 milyon TL üzeri 2018 yılı gelir aralığı ve yüzde 759,5 oranında büyüme gösterdi.

· 64’üncü sıradaki Uniba Tarım, 5-20 milyon TL 2018 yılı gelir aralığı ve yüzde 261 büyüme ile sıralamada yer buldu.

· Art-İn Bilişim şirketi ise 5-20 milyon TL 2018 yılı gelir aralığı ve yüzde 236,3 oranında büyüme ile 74’üncü sıraya girdi.