Apaydın Metal, yeni yatırımlarla ihracat yaptığı ülke sayısını artıracak

AMASYA-DÜNYA

Merzifon’da metal ve ısı ürünleri fabrikalarıyla üretim yaptıklarını belirten Apaydın Metal Genel Müdürü M. Recep Apaydın, “Metal ürün fabrikamızda galvanizli tel üretimi, çit teli, gazaltı kaynak teli ve çelik ağ üretimi gerçekleştiriyoruz. Apaydın Isı fabrikamızda ise boyler ve genleşme tank üretimi yapıyoruz“dedi. Bu alanlara 2021 yılında yeni yatırımlar yapacaklarının bilgisini veren Apaydın, şöyle devam etti: “Çimli çitte kapasitemizi yıllık 500 bin metrekareye çıkartıyoruz. Gazaltı kaynak teli ve genleşme tankı üretimimiz başlıyor. İki yıl içinde bu ürünlerin piyasaya yerleşmesi ile ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye çıkaracağız.”

Profesyonel bir ekip ile bu yatırımları geliştirdiklerini ifade eden Apaydın, “Ekibimiz kendi işlerinde uzman uyumlu, bilgili tecrübeli kişilerden oluşuyor. Üretimimiz yüzde 85 verimlilik esasına göre çalışmakta, fabrikamızda hiçbir atıl makine bulunmuyor. 2021 yılına girerken ayrıca satış sonrası hizmetler bölümü kurduk, satıştan sonra sözleşmeleri bu bölüm devralmakta ve müşterilerimizin her türlü sorusuna cevap veriyoruz” diye konuştu.

Metal ürünlerde ana faaliyet alanlarının galvanizli tel üretimi, çit teli, gazaltı kaynak teli ve çelik ağ üretimi olduğunu söyleyen Apaydın, fabrikalarında aylık ortalama 1200 ton demir çekilip tel haline geldiğini ve bu telin aylık bin tonunun galvanizlendiğini belirtti. Çit tel ürün gruplarının piyasalarda Fermo markası ile yer aldığını aktaran Apaydın, şunları kaydetti: “Tarım arazilerinde kullanılan altıgen örme çit ve şehirlerde kullanılan panel çit üretimi yapıyoruz. Dekorasyon amaçlı kullanılan çimli çitten orman arazilerinde kullanılan dikenli tel ve spor sahalarında tercih edilen pvc kaplı helezon çite kadar tüm çit ürünleri fabrikamızda tek çatı altında üretiliyor.”

25 ülkeye ihracat yapıyor

2010 yılında galvaniz hattından çıkan telin sadece 2 bin 500 tonunu işleyip kalan 7 bin 500 tonunu sattıklarını söyleyen Apaydın, 2019’da ise üretilen telin 7 bin tonunu işlediklerini ve bu yıl bu rakamı 8 bin tona çıkardıklarını vurguladı. Şirketlerinin katma değeri yüksek ürünlere odaklandığını belirten Apaydın, “Demiri galvanizli tel haline getirebilmek bir değer, o teli alıp ihtiyaca göre işlenmiş mamule dönüştürmek ayrı bir değer. Bu işlenmiş ürünü dünya piyasalarına arz edip ülkemize döviz getiriyoruz. Apaydın olarak arzuladığımız bu hedeflerimize ulaştık, hem çit ürünlerimiz ile hem boyler ürünlerimiz ile 25 ülkeye ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu. İhracatı katma değerli ürünlerle artırmayı hedeflediklerini belirten Apaydın, “Şu anda ihracat oranımız ısı bölümümüzde yüzde 40, çit bölümümüzde yüzde 20 seviyesinde. Marka bilinirliğimiz ürün verdiğimiz ülkelerde yüksek” dedi.

3 yıl içinde 10 milyon TL yatırım yapacak

Yeni yatırımların pazarda rekabet avantajı sağlayacağını belirten Apaydın, katma değerli çimli çit parkurunun yanı sıra gazaltı kaynak teli üretimi ile ilgili ilk hattın kurulumunu yaptıklarını söyledi. Deneme üretimlerinin olumlu geçtiğini ve ikinci hattın alınmasını planladıklarını bildiren Apaydın, “Genleşme tankımız ile ilgili yatırım sürecimiz de devam ediyor. 2021 yılı ilk altı ayı içinde üretime geçmeyi planlıyoruz. Halihazırda üretimlerimizin daha verimli olması adına üç yıl içinde 10 milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz. Böylece gazaltı kaynak telinde de özellikle daha yüksek kapasitelere ulaşmış olacağız. Bu süreçlere baktığımızda bazı parkurları farklı binalara taşımamız gerekecek” diye konuştu.