Apple 2021'in ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 30 artıracak

Nikkei gazetesinin şirketten edindiği bilgiye dayandırdığı habere göre, Apple, 2021 yılının ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 30 artırarak 95-96 milyon adet akıllı telefon üretmeyi. planlıyor.

Habere göre, şirket, üretim artışı kararını ilk kez ürettiği 5G cihazlara olan talepteki artışı dikkate alarak verirken, 2021 yılı için 230 milyon adet akıllı telefon satışı hedefi koyduğunu duyurdu.