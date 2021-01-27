Apple Çin dışı üretimi artıracak

Apple, tedarik zincirini çeşitlendirme stratejisi kapsamında, Çin dışındaki üretimini artırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Nikkei Asia’nın haberine göre, Apple, özellikle Vietnam ve Hindistan’daki tedarikçilerine üretim kapasitelerini artırmaları için baskı yapıyor. ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin bozulmasının yanı sıra artan üretim maliyetlerinin de, diğer teknoloji firmaları gibi, Apple’ın tedarik zincirini tek bir kaynaktan almak yerine kaynaklarını artırarak riski azaltmayı planlıyor.