Apple Çin pazarında gerilemeye devam ediyor: Xiaomi uçuşa geçti

Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde Çin’de 9,8 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Aynı dönemde şirketin Çin’deki pazar payı da yüzde 17,4’ten yüzde 13,7’ye geriledi. Böylece Apple, Çin pazarında üst üste yedinci çeyrekte de gerileme yaşadı.

Öte yandan, yerli üretici Xiaomi’nin satışları aynı çeyrekte yüzde 40 oranında artarak 13,3 milyon adede ulaştı. Genel akıllı telefon pazarı ise yüzde 3,3 büyüme gösterdi. Bu büyüme oranıyla birlikte Xiaomi, pazardaki liderliğini sağlamlaştırdı.

Apple fiyat bandında dezavantajlı kaldı

Pazar araştırma şirketi IDC’de görev yapan analist Will Wong, Apple’ın premium fiyatlandırma stratejisinin, Çin hükümetinin uygulamaya koyduğu yeni sübvansiyonlardan faydalanamamasına yol açtığını belirtti. Wong’a göre bu devlet destekleri, pazarda genel bir büyümeyi tetiklerken, Apple’ın erişimini sınırladı.

Devlet teşvikleri belirli fiyat aralığına odaklandı

Çin yönetimi, iç tüketimi desteklemek amacıyla 6 bin yuan (yaklaşık 820 dolar) altındaki akıllı telefon ve belirli elektronik ürünlerin satın alınmasında tüketicilere yüzde 15’lik geri ödeme sunuyor. Apple’ın ürünlerinin büyük bölümü bu fiyat aralığının üzerinde kaldığı için, bu teşviklerden faydalanamadı.