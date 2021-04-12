Apple ekranda tedarik sıkıntıları yaşıyor

Apple Inc.'in yakında çıkacak olan en üst düzey iPad Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri olacak yeni nesil ekranlar konusunda, üretim sorunları ile karşı karşıya.

Bloomberg'in haberine göre, Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi, nisan ayının ikinci yarısında duyurulacak 12.9 inç iPad Pro setinde yeni bir MiniLED ekran teknolojisini sergilemeyi planlıyor.

Ancak kayklar, firmanın denizaşırı tedarikçilerinin düşük üretim sorunlarıyla uğraştığını söyledi. MiniLED üreticilerinden en az birinin, sonuç olarak üretimi kısa süre önce duraklatması gerektiği ifade edildi.

Haberde, üretimdeki tıkanıklığın, iPad Pro'nun daha sonra piyasaya verileceği ve başlangıçta kısıtlı miktarlarda sunulacağı anlamına gelebileceğini söyledi.

Kaynak: Matriks