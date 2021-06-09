Apple elektrikli araçlarının batarya tedariki için görüşmelere başladı

Apple, resmi olarak duyurmasa da, üreteceği elektrikli araç için batarya tedariki ile ilgili görüşmelere başladı.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple’ın, Çinli CATL ve BYD şirketleri ile erken aşama görüşmelere başladığı belirtildi.

Apple’ın batarya tedarikçisine ABD’de bir üretim tesisi kurma şartı getirmesi nedeniyle görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirtsiz.

Tesla’nın da çalıştığı, dünyanın en büyük batarya tedarikçisi CATL, ABD ve Çin arasındaki politik gerilimler nedeniyle ABD’de bir üretim tesisi yatırımı yapmak istemediği kaynaklar tarafından açıklandı.

Reuters daha önce Apple’ın 2024 yılında otonom sürüş teknolojisine sahip bir otomobili piyasaya sürmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı, 1,7 trilyon dolarlık altyapı planı kapsamında, elektrikli araçlar için 174 milyar dolar büyüklüğünde çeşitli teşvikler bulunuyor.