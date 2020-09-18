Apple, Hindistan'da ilk çevrim içi mağazasını açacak

18 Eylül 2020

Apple'dan yapılan açıklamada, mevcut durumda Hindistan'daki ürün satışlarının Amazon'un hindistan birimi ve Walmart'ın sahip olduğu Flipkart tarafından yapıldığı, ancak 23 Eylül tarihinden itibaren firmanın Hindistan'daki ilk çevrim içi mağazasını açacağı belirtildi.

Apple ürünleri, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da milyonlar tarafından talep edilse de firmanın fiyatlandırma politikaları yüzünden pek Hindinstan vatandaşı söz konusu ürünlere sahip olamıyor. Çinli Xiaomi Hindistan pazarına hakim konumda yer alırken, apple ürünleri pazarın sadece yüzde 1'ine sahip.

Apple, çevrim içi platformu ile müşterilerine İngilizce ve Hintçe teknik destek sağlayacağını ve ürünleri kişiselleştirme imkanı tanıyacağını açıkladı.