Apple isim değişikliğine gitti! IOS 19 yerine IOS 26 geliyor

Apple, büyük işletim sistemi güncellemelerinde yıllardır sürdürdüğü geleneksel sürüm numaralandırma sistemini değiştiriyor. Bloomberg’in haberine göre teknoloji devi, artık işletim sistemi sürümlerine yıl bazlı isim verecek.

Yeni sistem, otomotiv sektöründe olduğu gibi bir sonraki yılı işaret edecek şekilde ilerleyecek. Bu da önümüzdeki iOS güncellemesinin iOS 19 değil, iOS 26 olarak adlandırılacağı anlamına geliyor.

Aynı şekilde, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 isimleri de yeni numaralandırma sistemine dahil olacak.

Apple’ın bu değişikliği 9 Haziran’da başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında resmi olarak duyurması bekleniyor.

Şirket, bu adımla halihazırda iOS 18, watchOS 12 ve visionOS 2 gibi birbirinden kopuk sürüm isimlerini daha tutarlı ve öngörülebilir hale getirmeyi hedefliyor.