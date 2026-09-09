iPhone Duo çıktı mı? Apple katlanabilir iPhone özellikleri ne? İphone Duo ne kadar? Apple iPhone Duo Türkiye fiyatı ne kadar?

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iPhone Duo, dış bölümde 5,4 inç OLED ekran, iç bölümde ise 7,6 inç OLED katlanabilir ekranla geliyor. İç ekran, 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisini destekliyor. Apple, yeni menteşe ve ekran yapısıyla katlama izini mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyor. Titanyum çerçeveye sahip cihaz, açık halde yaklaşık 4,8 milimetre kalınlığında.

iOS 27 ile çoklu görev desteği

Apple, iOS 27'yi katlanabilir ekran yapısına uygun şekilde yeniden tasarladı. Kullanıcılar büyük iç ekranda iki uygulamayı yan yana çalıştırabilecek, uygulamalardan daha geniş arayüzlerle yararlanabilecek ve iPad benzeri çoklu görev özelliklerini kullanabilecek.

Cihazın ince yapısı nedeniyle biyometrik doğrulamada Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID kullanılıyor. iPhone Duo'nun performansını ise 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro çipi sağlıyor. Telefonda 12 GB RAM bulunurken depolama seçenekleri 256 GB'dan başlayıp 2 TB'a kadar çıkıyor.

Çift 48 MP kamera

iPhone Duo'nun arka tarafında 48 megapiksellik ana kamera ve 48 megapiksellik ultra geniş açı kamera olmak üzere çift kamera sistemi bulunuyor. Ön kamera ise 24 megapiksel çözünürlük sunuyor. Cihaz ayrıca MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip.

İki parçalı pil yapısına sahip iPhone Duo'nun toplam batarya kapasitesinin 5.400-5.800 mAh arasında olduğu belirtiliyor. Cihazın açık halde kalınlığı 4,5-4,8 milimetre, kapalı halde ise 9-9,6 milimetre seviyesinde. Ağırlığı 229-240 gram arasında değişiyor.

iPhone Duo özellikleri

Dış ekran: 5,4 inç OLED

İç ekran: 7,6 inç OLED, ProMotion, 120 Hz

İşlemci: Apple A20 Pro, 2 nm

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

Arka kamera: 48 MP ana + 48 MP ultra geniş açı

Ön kamera: 24 MP

Biyometrik doğrulama: Touch ID

Kablosuz şarj: MagSafe

Açık boyut: 120,6 x 167,6 x 4,5-4,8 mm

Kapalı boyut: 120,6 x 83,8 x 9-9,6 mm

Ağırlık: 229-240 gram

Renkler: Yıldız Beyazı, Gece Gökyüzü

İşletim sistemi: iOS 27

Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL