Apple ortak bulamıyor

Deniz KILINÇ

Teknoloji devi Apple, elektrikli otonom araç projesi için görüştüğü geleneksel otomotiv üreticilerinden olumlu bir yanıt alamazken, Volkswagen CEO’su nakit zengini Apple’ın sektöre girişini “mantıklı” bulsa da, Apple’ın geleneksel üreticiyi koltuğundan etmesinden korkmadıklarını açıklıyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, otonom sürüş araç üretimi konusunda dev şirketlerle gerçekleştirmeyi planladığı işbirliğinde hayal kırıklığı yaşıyor. Şirket, Hyundai ve Kia’nın ardından Nissan’la ortak üretime yönelik görüşmelerinden de sonuç alamadı. Bu arada Alman otomotiv devi Volkswagen CEO’su Herbert Diess ise Apple’ın sektöre girmesinin mantıklı olduğunu ancak Apple’dan korkmadıklarını söylüyor. ABD’li teknoloji devi Apple’ın uzun bir süredir gündeminde yer alan otonom elektrikli araç projesi, bu kez de geleneksel otomotiv üreticilerinin işbirliğine sıcak bakmaması nedeniyle sekteye uğruyor. Elektrikli ve otonom araçlarında yer alacak yeni batarya teknolojisi ile menzili uzatmayı hedefleyen iPhone üreticisi, Kia ve Hyundai ile söz konusu proje üzerinde anlaşmaya varamamasının ardından Japon otomotivci Nissan ile gerçekleştirilen görüşmelerden de sonuç alamadı. Geçen yıl otonom araç sürüş denemelerini artıran Apple’ın projesi belirsizliğini korurken, analistler yılan hikayesine dönen Apple Car’ın gerçekleşmesi durumunda elektrikli araç sektöründe şirketleri köşeye sıkıştırabileceğini düşünüyor.

195 milyar dolar nakti var

Yılın ilk çeyrek mali sonuçlarına göre 195 milyar doların üzerinde nakdi bulunan Apple’a, otonom araç projesi için gerçekleştirdiği görüşmelerde ilk blok Hyundai ve Kia’dan geldi. Geçen ay Apple’ın olası bir otonom araç projesi için Hyundai ile görüşmelere hazırlandığı iddia edilmiş, Hyundai ise “birçok şirketten teklif aldığını fakat henüz bir karar vermediğini” açıklamıştı. Öte yandan geçen haftalarda Güney Kore basını, Hyundai’nin alt şirketi olan otomotiv üreticisi Kia’nın Apple ile işbirliği yapmak için görüşmelere başladığını duyurmuştu. Dong-a Ilbo gazetesi, Apple’ın yeni bir otonom araç üretmek için Kia’ya 4 milyar dolar yatırım yapacağını ve Kia’nın ABD’nin Georgia eyaletindeki fabrikasında Apple’a yıllık 100 bin araç üreteceğini öne sürmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Hyundai ve Kia hisseleri fırlarken, 8 Şubat’ta Hyundai, kendisinin ve Kia’nın Apple ile elektrikli otonom bir araç projesi için görüşmediğini açıkladı.

Apple’ın aldığı ilk darbenin ardından Japon araç üreticisi Nissan ile görüşmeler gerçekleştirdiği iddiaları, iPhone üreticisinin proje konusunda geleneksel otomotivcilerle işbirliği yapmak için emin adımlar attığı görüşüne yol açmıştı. Fakat Financial Times’da yer alan bir haber, Apple’ın Nissan’la söz konusu proje için üst düzey toplantılar gerçekleştirdiğini, aracın markası konusunda uzlaşılamaması nedeniyle görüşmelerin sona erdiğini öne sürdü. Nissan’dan bir sözcü ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Apple ile görüşmüyoruz ama Nissan sektörün dönüşümü için işbirliği ve ortaklıklara açık” dedi.

VW: Apple’dan korkmuyoruz

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Apple'ın batarya teknolojisini içerebilecek herhangi bir otonom araç planından endişe duymadığını açıkladı. Reuters’da ers’da aralık ayında yer alan bir haber, ber, Apple'ın 2024 yılına kadar dar batarya teknolojisindeki ki maliyet kesintilerinin de yardımıyla kitlesel pazar için çin bir araç üretecek kadar ilerleme kaydetmiş olabileceğini belirtmişti. Buna na karşılık Diess, otomobil endüstrisinin “tek bir hamlede kazanılabilecek tipik bir teknoloji sektörü” olmadığını söyledi. “Apple bunu bir gecede yönetmeyecek" diyen Diess, Apple'ın planları kamuya açık olmasa da, şirketin piller, yazılım ve tasarım konusunda uzmanlığa sahip olması ve bu yetkinliklerin üzerine inşa etmek için derin cepleri olması nedeniyle şirketin kararını "mantıklı" olarak değerlendirdi. Diess, "Yine de korkmuyoruz” dedi.

“Apple Car Tesla’yı zorlayabilir”

Elektrikli araç sektöründe otomotivcilerle yıldızı barışmayan Apple’ın otonom araçları, yapılan test sürüşlerinde 2020 yılında toplam 30 bin 88 kilometre (18 bin 805 mil) yol yapmış ve bu rakam bir önceki yılın 12 bin kilometresini (7 bin 544 mil) ikiye katlamıştı. Geçen yıl 1 milyarın üzerinde iPhone satan teknoloji devinin elektrikli araç çabaları otomotivcilerin bariyerine takılsa da bazı analistler Apple’ın otonom aracının “otomotiv endüstrisinin Apple’ı” unvanına sahip olan ve geçen haftalarda getirilerini çeşitlendirmek için 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alan Tesla’yı zorlayabileceğini öngörüyor.

Otomotiv ve akıllı teknolojiler araştırma şirketi Garnet Başkan Yardımcısı Michael Ramsey, Apple’ın olası elektrikli aracının sektördeki diğer üreticilerin üzerindeki müşteri deneyimini güçlendirme baskısını “şüphesiz” artıracağını düşünüyor. Öte yandan IHS Markit otomotiv analisti Stephanie Brinley de Apple’ın sektöre girmesinin rekabeti artıracağı görüşünde. Brinley, “Ve eğer Apple proje konusunda kararlıysa, bu oldukça iyi fonlanan bir rekabet demek” dedi.

Samsung ve Baidu gibi devler de sektöre giriyor

Tesla gibi teknoloji ve otomotiv teknolojisini birleştiren şirketlerin liderlik ettiği sektöre yönelik çalışmalar gerçekleştiren tek teknoloji şirketi Apple değil. Akıllı telefon sektöründe Apple’ın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung’un geçen yılın mayıs ayında kendi ürettiği bataryasıyla Hyundai ile işbirliği yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Hyundai ise geçen ay 2023’te piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli aracında Samsung bataryalarını seçebileceğini söylemişti. Söz konusu iki şirketin anlaşması durumunda Samsung, Hyundai’nin elektrikli SUV Ioniq 7 aracına 23,1 milyar dolar değerinde batarya tedarik edecek.

Hyundai ve Samsung’un yanında Çinli arama motoru devi Baidu, İsveçli otomotiv üreticisi Volvo ile olası bir birleşme görüşmeleri içinde olan otomotiv üreticisi Geely ile elektrikli araç projesi için anlaştığını duyurmuştu. Alibaba ve Çin devletine ait otomotivci SAID Motor’un elektrikli araç projesi için birlikte çalışacağı iddiaları da sektörde hareketlenmeye yol açmıştı

Paylaşımlı araç uygulaması Uber rakibi Çinli Didi ile elektrikli araç üreticisi BYD’nin oluşturduğu elektrikli araç modeli ise şimdiden ABD’li Ideanomics gibi teknoloji şirketlerinin dikkatini çekmeye başladı.