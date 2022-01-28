Apple satış ve karlılıkta piyasa beklentilerini aştı

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple, mali yılının ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 11 artırarak 123,9 milyar dolara ve net karını 34,6 milyar dolara çıkardı. Hisse başına kar 2,10 dolar oldu.

Analistler satışların 118,7 milyar dolar, net karın 31 milyar dolar ve hisse başına karın 1,89 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Apple, mali yılının ilk çeyreğinde 2020 yılının aynı dönemine göre iPhone satışlarını yüzde 9 artırarak 71,6 milyar dolara çıkardı. iPad satışları ise yüzde 14 azalarak 7,25 milyar dolar oldu.

Apple, hizmetler segmentinde ise satışlarını yüzde 24 artırarak 19,5 milyar dolara yükseltti.