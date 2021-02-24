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Apple, son altı yılda yaklaşık 100 şirket satın aldı

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın son altı yılda yaklaşık 100 şirketi satın aldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın yıllık hissedarlar toplantısına yaptığı açıklamada, bunun her üç ila dört haftada bir gerçekleşeceğini söyledi.

Apple geçtiğimiz günlerde gelir açısından en büyük çeyreğini gerçekleştirdi ve 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 111.4 milyar dolar kazandı.

Cook, hissedarlar toplantısına yaptığı açıklamada, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu söyledi.

Kaynak: Matriks