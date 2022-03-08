Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

Apple San Francisco'da iPhone SE, M1 Ultra çipi, iPad Air, Mac Studio, Studio Display ürünlerini tanıttı. Etkinlik sonrası Türkiye fiyatları internet sayfasında yayınlandı.



Eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modeli, yaklaşık 2 bin 800 TL arttı.



Cihazların fiyatı iPhone 13'te 16.299 TL’den 18.999 TL’ye çıktı. iPhone 13 Pro'nun fiyatı ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye yükseldi.



Apple'in en çok satan modellerinden biri olan iPhone 11'lere ise yaklaşık 2 bir TL zam yapıldı. iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatı 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.



2022 yılının ilk zammı sonrası Apple ürünlerinin fiyatları şöyle:



- iPhone 13 Mini 128 GB, 14.799 TL'den 17.499 TL'ye çıktı.

- iPhone 13 128 GB, 16.299 TL'den 18.999 TL'ye yükseltildi.

- iPhone 13 Pro 128 GB, 21.499 TL'den 24.999 TL'ye çıktı.

- iPhone 13 Pro Max 128 GB, 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseltildi.

- iPhone 12 64 GB, 14.999 TL'den 17.499 TL'ye yükseldi.

- iPhone 12 Mini 64 GB, 13.499 TL iken 15.799 TL oldu.

- iPhone 11 64 GB, 10.999 TL iken yeni fiyatı 12.999 TL oldu.