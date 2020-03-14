Apple Türkiye’deki mağazalarını kapattı

14 Mart 2020

Yener KARADENİZ

Dünyada 600’e yakın, Türkiye’de ise 2 mağazası bulunan ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyada 120’ye yakın ülkeye yayılan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeni ile Türkiye’deki mağazaları kapattı.

Daha önce Çin’de bulunan mağazalarını kapatan şirket, bugün itibari ile Çin hariç dünyadaki tüm mağaza ve ofislerini kapatma kararı aldı.

Şirketin Türkiye’de Zorlu Center ve Akasya AVM’de birer mağazası bulunuyor. Şirketin internet sitesinde mağazaların geçici bir süre kapalı kalacağı belirtiliyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook twitterdan yaptığı açıklamada da Çin dışında 27 Mart’a kadar mağazalarını kapatacaklarını söyledi. Cook, dünya çapında toparlanmaya yardımcı olmak için 15 milyon dolar taahhüt ettiklerini söyledi.