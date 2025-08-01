ABD merkezli iki teknoloji devi Apple ve Amazon, 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını kamuoyuyla paylaştı. Apple, mali takviminde 28 Haziran’da sona eren üç aylık dönemi "üçüncü çeyrek" olarak değerlendirirken, Amazon ise doğrudan ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Her iki şirketin de gelir ve kârı önemli oranda artış gösterdi.

Apple iPhone ve Mac’le büyüdü, iPad geriledi

Apple’ın açıkladığı verilere göre, şirketin toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 94 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 85,8 milyar dolar gelir elde eden şirket, bu yıl kârını da 23,4 milyar dolara taşıdı. Bu rakam, geçen yılki 21,4 milyar dolarlık net kâra kıyasla yüzde 9,3’lük bir artış anlamına geliyor.

Hisse başına kâr ise 1,40 dolardan 1,57 dolara yükseldi. Ürün bazında bakıldığında, Apple’ın amiral gemisi iPhone satışları yüzde 13,5 artışla 44,6 milyar dolara, Mac satışları ise yüzde 14,8 artışla 8 milyar dolara ulaştı. Buna karşın, iPad satışları yüzde 8,1 gerileyerek 6,6 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Amazon satışta da kârda da hız kesmiyor

E-ticaretin küresel lideri Amazon da güçlü bir ikinci çeyrek performansı sergiledi. Şirketin net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 167,7 milyar dolara çıktı. 2024’ün ikinci çeyreğinde bu rakam 148 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon’un net kârı ise 18,2 milyar dolara yükseldi. Bu da bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 13,5 milyar dolarlık net kâra göre önemli bir artış anlamına geliyor. Hisse başına kâr da 1,26 dolardan 1,68 dolara çıktı.

Amazon, 2025’in üçüncü çeyreğine yönelik beklentisini de paylaştı. Şirket, temmuz-eylül döneminde 174 milyar dolar ile 179,5 milyar dolar arasında net satış bekliyor.