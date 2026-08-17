Apple yıllardır bunun için bekliyordu: Fiyatıyla sarsacak yeni iPhone geliyor

Katlanabilir telefon pazarı Samsung, Google, Motorola, Huawei, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi üreticilerin dayanıklılığı ön plana çıkaran tasarımlarıyla genişlerken bu yarışın dışında kalan Apple da kolları sıvadı.

Apple rakiplerinin yıllarca geliştirdiği pazara geliyor

Apple'ın bekleme sürecinde rakipler ekran sorunlarından diğer üreticilerin karşılaştığı tasarım problemlerine kadar, katlanabilir telefonların ilk dönemindeki birçok sorunun bedelini ödemiş oldu.

Apple şimdi standartları oturmuş bir teknolojiyle pazara girmeye hazırlanırken, ilk katlanabilir telefonunu 2026'nın sonlarında piyasaya sürebilir. Cihazın fiyatının ise 2 bin doların üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu fiyatla katlanabilir iPhone diğer modellerden ayrışarak yeni bir ultra premium ürün haline gelebilir.

2 bin dolarlık yeni iPhone kategorisi

Ayrıca 2 bin doların üzerindeki fiyatına rağmen cihazın çok yüksek satış rakamlarına ulaşması gerekmeyebilir. Sınırlı talep bile Apple'ın ortalama satış fiyatını ve kâr marjını destekleyebilir.

Yeni modelin mevcut iPhone'larla doğrudan rekabet etmek yerine Apple'ın ürün gamını yukarı doğru genişletebileceği, şirketin iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad ve Mac kullanan müşterilerine ekosistem içinde daha pahalı ve farklı bir seçenek sunarak premium konumunu güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Yenileme döngüsünü hızlandırabilir

Katlanabilir model, Apple için sadece yeni bir fiyat kategorisi değil iPhone satışlarını canlandıracak bir araç da olabilir. Kamera, işlemci ve pil gibi yıllık iyileştirmelerin artık tüketicileri telefon değiştirmeye teşvik etmemesi şirketin daha belirgin bir yeniliğe ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Katlanabilir ekran, mevcut iPhone'lardan hem görünüm hem de kullanım açısından ayrılarak uzun süredir cihazını değiştirmeyen kullanıcılara yeni bir satın alma gerekçesi de sunabilir. Raporlara göre üst segment iPhone 18 modellerinin 2026 sonbaharında, standart iPhone 18'in ise 2027 başında çıkması planlanıyor. Katlanabilir iPhone'un Pro modellerle aynı dönemde gelmesi, cihazın tek seferlik bir denemeden ziyade Apple'ın daha geniş premium ürün stratejisinin parçası olabileceğine işaret ediyor.

En büyük soru fiyat

Ancak tüm bu dinamiğe rağmen yüksek fiyat, daha kalın gövdeler ve mekanik yapıların getirdiği karmaşıklık bu cihazların standart akıllı telefonların yerini almasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Apple'ın tüketicilere 2 bin dolarlık satış fiyatını haklı çıkaracak belirgin bir kullanım avantajı sunması gerekecek.