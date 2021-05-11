Apple’a Londra’dan dava

Tüm dünyada davalarla mücadele eden ABD’li teknoloji devi Apple’a bir dava da Londra’da açıldı.

Davacılar, konuya ilişkin açıklama yaparak Apple’ın yüzde 30 olan ücretinin yüksek olduğunu ve yaklaşık 20 milyon İngiliz kullanıcıdan yüksek ücret alındığını belirttiler. Açılan davada, Apple’ın İngiliz IPhone ve IPad kullanıcılarının yıllardır fazla ücret ödeyerek oluşan zararlarını telafi etmesi isteniyor.

Apple’ın 2.1 milyar dolar tazminat ödeyebileceği tahmin ediliyor.

Londra’daki Kings College’tan Profesör Rachael Kent Apple’ın sanal mağazada hakimiyetini kötüye kullandığını ve bu durumun ülkedeki müşterileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Apple sene başında App Store’da faaliyet gösteren geliştiricilerden aldığı komisyonu yüzde 30’dan yüzde 15’e düşürmüştü.