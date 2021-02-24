Apple’da zararlı yazılım endişesi
Apple'ın ürettiği 30 bin civarında Mac bilgisayara gizemli bir zararlı yazılım bulaştığı ortaya çıktı.
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Apple'ın ürettiği 30 bin civarında Mac bilgisayara, bulaşan Silver Sparrow (Gümüş Serçe) adlı yazılım 150'den fazla ülkede bilgisayarlarda tespit edildi.
Güvenlik şirketi Red Canary'den uzmanların araştırmaları sonucu fark edilen yazılımın amacı henüz çözülemedi.
Apple, yeni M1 çipine sahip bilgisayarları etkileyen yazılımın olası zararlı etkilerini sınırlamak için önlem aldıklarını açıkladı.
Kaynak: Matriks