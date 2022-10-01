Apple’dan iPhone 6 kararı
Apple iPhone 6'yı ‘vintage’ ürünler listesine aldı. Böylece iPhone’ların daha büyük ekrana sahip ilk üyesi, resmi Apple desteği alamayacak.
Teknoloji devi Apple, üretimi birkaç yıl önce durdurulan iPhone 6’yı vintage (eski) ürünler litesine aldı.
2014 yılında piyasaya sürülen iPhone 6’lar, son olarak 12.5.6 güvenlik güncellemesinin ardından artık güncelleme ve resmi Apple desteği alamayacak.
Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.
Apple’ın 'vintage’ ürün listesi şöyle:
iPhone 3G (China mainland) 8GB
iPhone 3G 8GB, 16GB
iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB
iPhone 3GS (8GB)
iPhone 3GS 16GB, 32GB
iPhone 4 CDMA
iPhone 4 CDMA (8GB)
iPhone 4 16GB, 32GB
iPhone 4 GSM (8GB), Black
iPhone 4S
iPhone 4S (8GB)
iPhone 4 (8GB)
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s (32GB)
iPhone 6s Plus (32GB)