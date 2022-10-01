Apple’dan iPhone 6 kararı

Teknoloji devi Apple, üretimi birkaç yıl önce durdurulan iPhone 6’yı vintage (eski) ürünler litesine aldı.

2014 yılında piyasaya sürülen iPhone 6’lar, son olarak 12.5.6 güvenlik güncellemesinin ardından artık güncelleme ve resmi Apple desteği alamayacak.

Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.

Apple’ın 'vintage’ ürün listesi şöyle:

iPhone 3G (China mainland) 8GB

iPhone 3G 8GB, 16GB

iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB

iPhone 3GS (8GB)

iPhone 3GS 16GB, 32GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8GB)

iPhone 4 16GB, 32GB

iPhone 4 GSM (8GB), Black

iPhone 4S

iPhone 4S (8GB)

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32GB)

iPhone 6s Plus (32GB)