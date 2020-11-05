Apple'dan, kendi ürettiği işlemciyi kullanan 2,5 milyon MacBook üretim hedefi
Apple'dan kendi üretimi olan işlemciyi kullanan 2,5 milyon MacBook üretmeyi hedefliyor.
Nikkei gazetesinin haberine göre Apple Inc, kendi geliştirdiği ve ürettiği işlemciyi kullanan MacBook'lardan Şubat ayına kadar 2,5 milyon adet üretmeyi hedefliyor.
Habere göre Apple, kendi ürettiği işlemciyi kullanan yeni MacBook modellerinin de 2021'in ikinci çeyreğinde tanıtmayı hedefliyor.
Apple, gelecek 2 yıl içinde Intel'den işlemci alımını tamamen durdurmayı çalışıyor.