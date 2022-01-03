İki trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra ve Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı. Apple bu başarıyı 1 trilyon dolara ulaşmasının üzerinden sadece üç buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesinden sonra sağladı.

Reuters'in habarine göre, şirketin bu rakamlara ulaşmasına sebep olarak pandemi gösterildi. Apple ürünleri pandemi sürecinde, uzaktan daha fazla insan çalıştığı, öğrendiği ve evden başkalarıyla bağlantı kurduğu için yüksek talep gördü.

Apple CEO’su Tim Cook, Apple 2018’de 1 trilyon dolara ulaştığında çalışanlarla paylaştığı bir notta, bu başarının “başarımızın en önemli ölçüsü olmadığını” söyledi ve finansal getirilerin yalnızca Apple’ın inovasyonunun bir sonucu olduğunu belirtmişti.