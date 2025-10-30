Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara yükseldi: iPhone 17 satışları rekor kırdı

Apple, ağustos başından bu yana yüzde 30’un üzerinde değer kazanarak piyasa değerini 4 trilyon dolara çıkardı.

Counterpoint Research verilerine göre iPhone 17 serisi, ABD ve Çin’deki ilk 10 günde iPhone 16’ya göre yüzde 14 daha fazla satış gerçekleştirdi. Artan satış temposu, hem yüksek talebin hem de yükselen fiyat stratejisinin etkili olduğunu gösteriyor.

Huntington National Bank Hisse Stratejisi Direktörü Randy Hare, analist revizyonlarının “kazanç beklentilerinin aşılabileceğine” işaret ettiğini, ancak güçlü iPhone talebinin sürdürülebilirliğinin teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

Gabelli Funds Portföy Yöneticisi John Belton ise Apple’ın büyüme potansiyelini destekleyen üç ana unsura dikkat çekerek, “Eski modellerin yenilenme döngüsü, fiyat artışları ve katlanabilir iPhone ile yapay zekâ özellikleri, Apple’ın uzun vadeli büyümesini destekliyor” ifadesini kullandı.

Belton, Apple’ın AI entegrasyonunda beklentileri aşması durumunda hisse fiyatında daha fazla yükseliş görülebileceğini, ancak mevcut değerlemenin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Apple’ın iPhone 17 ile yakaladığı güçlü başlangıç, yatırımcıların şirketin yapay zekâ destekli ürünlerle büyüme trendini sürdürme beklentilerini daha da güçlendirdi.