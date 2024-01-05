Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi
Apple hisselerine yönelik tavsiye bir hafta içinde ikinci kez aşağı yönde revize edildi. Şirket hisseleri 8 haftanın en düşüğüne inerken, yılın ilk haftasında Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azaldı.
Haber Merkezi
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Barclays'in ardından Piper Sandler'ın da hisselere yönelik tavsiyesini revize etmesiyle, Apple hisselerine yönelik tavsiye talep endişeleriyle bir haftada ikinci kez aşağı revize edilmiş oldu.
Kararın ardından şirketin hisseleri yüzde 1,4 düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi ve şirketin piyasa değeri 2024'ün ilk haftasında yaklaşık 170 milyar dolar azalmış oldu.