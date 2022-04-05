Applied Value Group’tan Cezy’ye 2 milyon TL yatırım

Yatırım, yönetim danışmanlığı ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında faaliyet gösteren Applied Value Group, Türkiye’deki faaliyetlerine devam ediyor. 30'dan fazla ülkede hizmet veren ve bünyesinde 40’ı aşkın şirket bulunan grup, sağlıklı atıştırmalık markası Cezy’ye 2 milyon TL yatırım yaparak, yatırımcı olduğu şirket sayısını 4’e çıkardı.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan niş bir ürün olan Cezy, 2018’den beri market raflarında yerini alıyor.

“Büyüme potansiyeli oldukça yüksek bir marka”

Türkiye’deki faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Applied Value Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Baylan, “Yatırımlarımızın temelinde uzun vadeli taahhüt, şirket yapısında yapılacak iyileştirmeler ve tabii ki büyüme stratejisi yer alıyor. Yatırımlarımızın kısa vadeli sonuçlarına odaklanmıyoruz. Bu stratejiyle 2 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiğimiz Cezy, büyüme potansiyeli oldukça yüksek bir marka. Grup olarak kadın istihdamı önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Cezy de kadın istihdamını desteklemesiyle bizimle aynı paralelde hareket eden bir marka. Kısa sürede büyüyeceğini ve daha çok kadına istihdam sağlayacağını öngördüğümüz Cezy, yatırım vizyonumuzu yansıtması açısından bizler için büyük önem taşımakta. Markayı ihracat odaklı bir stratejiyle büyütmeyi planlıyoruz. Hedef lokasyonlarımız arasında; İskandinav Ülkeleri ve ABD geliyor. Applied Value Group olarak kadın girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.



Yatırımlarına devam edeceklerini de kaydeden Baylan, yakın vadede yatırımlarının 10 milyon dolar civarında olacağını, 2025 sonunda da 30-40 milyon dolar bandına çıkacağını tahmin ettiklerini bildiri.

Yurt içinde ve dışında inceledikleri sektörleri eş zamanlı olarak değerlendirdiklerini söyleyen Baylan, “Bu kapsamda en son yatırımımızı da kadınlara istihdam yaratmaya yönelik bir girişim olarak belirledik. Gelecekte Türkiye için daha büyük bir ekip ve daha fazla yatırım da dahil olmak üzere pek çok planımız var.” dedi.

Cezy, kadın istihdamına öncelik verecek

Cezy Kurucusu Selen Canoğulları ise, sağlıklı atıştırmalık sektöründe gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Pazarın dünyadaki iş hacmini genişletmeye devam ettiğine dikkat çeken Canoğulları, “Sektörünün 2019’da tüm dünyada 78,13 milyar dolarlık bir pazarı bulunurken bu pazarın pandemi ve sağlıklı yeme bilincinin artması ile önümüzdeki 4-5 yılda 110 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinde ‘atıştırmak’ günlük beslenmenin bir parçası. Ülkemizde de pazar genişlemeye devam ediyor.” diye konuştu.



Üretim kapasitelerini artırıp ürünü uluslararası pazarlara hazırlayarak ihracata başlamanın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Canoğulları, “Ulusal pazarda yaygınlığımızı ve ulaşılabilirliğimizi artırmak da amaçlarımız arasında. Önümüzdeki dönemde; kendi üretim atölyemizi kurup en az 8 kadın istihdamıyla çalışmalarımıza başlamayı ve kapasitemizi ilk 6 ayda 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle uluslararası pazarlarda pazar payı almayı başarabilirsek istihdamımızı sene sonunda 2-3 katına çıkarmayı planlıyoruz.” dedi.