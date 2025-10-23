Apsiyon, 3 haftada 2 büyükşehirde yöneticilerle buluştu

Türkiye’nin öncü apartman site yönetim yazılımı Apsiyon, son 3 haftada yoğun bir programla, iki şehirde önemli etkinliklere imza attı. Bunun yanında bir de dikkat çeken enerji verimliliği çözümünü de duyurdu. Mersin’den İzmir’e uzanan buluşmalarda, hem sektör paydaşlarını bir araya getirdi hem de sürdürülebilir yönetim anlayışını ön plana çıkardı.

Apsiyon, 26 Eylül’de Mersin’de apartman, site ve rezidans yöneticilerini buluşturan özel bir etkinliğe imza attı. Apsiyon, Profesyonel Apartman Site Tesis Yöneticileri ve Paydaşları Derneği (ASYÖNDER) ve Profesyonel Apartman, Site, Rezidans Yöneticiliği Derneği (P.A.S.R.Y) iş birliğiyle gerçekleşen Mersin Yöneticiler Buluşması, yoğun bir katılım ve büyük bir ilgiyle tamamlandı.Etkinliğe yaklaşık 200 sektör profesyoneli katılarak yöneticilik dünyasının geleceğini birlikte değerlendirdi.

İzmir’deki buluşma ise Adana ve Ankara’nın ardından İzmir’de gerçekleştiren 2025 yılının üçüncü Yönetici Sohbetleri’ydi. 15 Ekim’deki bu toplantı Swissôtel Büyük Efes İzmir’de yapıldı. Yönetim sektöründeki gelişmeler, Apsiyon’daki teknolojik yenilikler, tesis ve gayrimenkul yönetimindeki kurumsallaşma ve daha birçok konuyu Apsiyonlu yöneticilerle, profesyonel yönetim firmalarıyla ve sektörde bilfiil emek veren katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlikte söz alan Apsiyon Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin KAZANÇ; "Bir klasik haline gelen Apsiyon Yönetici Sohbetleri’nde Türkiye'nin her bölgesinden gelen siz değerli yöneticilerle buluşmak, sizlerin ihtiyaçlarını sizden duymamız açısından çok önemli. Buna her zaman çok önem verdik. Apsiyon olarak yalnızca yazılım değil, sizlerin işini ve yönetim süreçlerinizi kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Polisan, Koçtaş, Voltrun, Cem Su Sayaçları ve YapıKredi gibi markalar Yönetici Sohbetleri’ne sponsorluk desteği sağladı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte sponsorlar da stantlarında katılımcıları ağırladı, markalarını ve yeniliklerini anlatma fırsatı buldu.

Apsiyon bu iki buluşmada, yeni çözümü Kazan Otomasyon Sistemi ile enerji tüketimlerinde yüzde 35'e varan tasarruf sağlanabileceğinin müjdesini verdi. Merkezi ısıtma sistemlerinin sensörler ve kontrol üniteleri aracılığıyla dijital olarak yönetilmesini sağlayan bu teknoloji, tüm katılımcılarda merak uyandırdı. Bu sistem sayesinde kazanın çalışma süreleri ve enerji kullanımı optimize ediliyor. Anlık verilerle ısıtma performansı takip ediliyor. Gereksiz enerji tüketimi önlenerek tasarruf ve sürdürülebilirlik sağlanıyor. Uzaktan erişim imkânı ile sistem kolayca kontrol edilebiliyor. Kısacası kazan otomasyonu; daha verimli, güvenli ve ekonomik bir enerji yönetimi sunuyor.

Bu yoğun etkinlik takvimi, Apsiyon’un sektör yöneticileriyle birebir iletişim kurma, onların deneyimlerini dinleme ve ortak bir paylaşım zemini oluşturma vizyonunun güçlü bir yansıması oldu. Ziyaret edilen şehirlerde konut yönetimi alanının gelişimine katkı sağlanırken, sektörün geleceğine yön verecek fikir alışverişleri de gerçekleşti. Apsiyon, 2018 yılından bu yana düzenlediği bu buluşmalarda şehir şehir gezerek yöneticilere ulaşıyor. Onlarla bilgi paylaşımında bulunuyor ve onların geribildirimlerinden besleniyor. Yönetici Sohbetleri’nin bir sonraki durağı ise çok yakında açıklanacak.