APY Ventures’tan ilk 6 ayda 8 girişime 4 milyon dolarlık yatırım

2025’e hızlı bir baş­langıç yapan APY Ventures şimdiye kadar aralarında TREASY, Saykal, Tark Games, Circle Games, Minted Connect, Jobtogo; devam yatırımlarından Milvus Robotics ve Fimple’ın da bulunduğu 8 girişime top­lamda 4 milyon dolar yatırım yaptı.

Yılsonu hedefi 20 milyon dolara ulaşmak

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, sadece bu yıl içerisinde 20 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmeyi he­deflediklerini söylerken, “Bu yıl içerisin­de yönettiğimiz 8 fon ile 37 yatırım hedefi koyduk. Bir şirkete birden fazla fonla ya­tırım yapma imkânımız bulunuyor. Bu da bizi masada güçlü kılıyor. Tekil olarak bak­tığımızda ise minimum 20 yatırım diye he­defliyoruz” dedi. Yine bu yılki hedefleri arasında Yeni Nesil Teknoloji GSYF’nin üç yıl içinde toplam 1 milyar TL fon top­lamasını beklediklerini kaydeden Keçeli, bu fona toplanacak sermayenin, büyüme aşamasındaki (Pre-seed, Seed ve Series A) teknoloji odaklı girişimlere, özellikle 250 bin ile 2 milyon dolar arasında değişen ya­tırım tutarları ile aktarılacağını ve bu sa­yede, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, küresel ölçekte de ye­nilikçi girişimlerle bağlantılarını güçlendi­receklerini belirtti. Keçeli, özellikle tarım ve sağlık teknolojilerinin önemine değine­rek buradaki gelişimi değerli bulduklarını söyledi.