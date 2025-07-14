APY Ventures’tan ilk 6 ayda 8 girişime 4 milyon dolarlık yatırım
Albaraka Portföy tarafından kurulan ve 2019’dan bu yana toplamda 67 girişime 33 milyon dolar yatırım gerçekleştiren APY Ventures’in yönettiği fon büyüklüğü 2,3 milyar TL’yi aştı.
2025’e hızlı bir başlangıç yapan APY Ventures şimdiye kadar aralarında TREASY, Saykal, Tark Games, Circle Games, Minted Connect, Jobtogo; devam yatırımlarından Milvus Robotics ve Fimple’ın da bulunduğu 8 girişime toplamda 4 milyon dolar yatırım yaptı.
Yılsonu hedefi 20 milyon dolara ulaşmak
APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, sadece bu yıl içerisinde 20 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söylerken, “Bu yıl içerisinde yönettiğimiz 8 fon ile 37 yatırım hedefi koyduk. Bir şirkete birden fazla fonla yatırım yapma imkânımız bulunuyor. Bu da bizi masada güçlü kılıyor. Tekil olarak baktığımızda ise minimum 20 yatırım diye hedefliyoruz” dedi. Yine bu yılki hedefleri arasında Yeni Nesil Teknoloji GSYF’nin üç yıl içinde toplam 1 milyar TL fon toplamasını beklediklerini kaydeden Keçeli, bu fona toplanacak sermayenin, büyüme aşamasındaki (Pre-seed, Seed ve Series A) teknoloji odaklı girişimlere, özellikle 250 bin ile 2 milyon dolar arasında değişen yatırım tutarları ile aktarılacağını ve bu sayede, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, küresel ölçekte de yenilikçi girişimlerle bağlantılarını güçlendireceklerini belirtti. Keçeli, özellikle tarım ve sağlık teknolojilerinin önemine değinerek buradaki gelişimi değerli bulduklarını söyledi.