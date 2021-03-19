Aqua, 'hijyenkapinda' cep mağazalarıyla büyüyecek

ZEHRA ORUÇ - BURSA

Bugün bin 200 çeşit olan ürün gamının 800’ünü e-ticarette de satışa sunan firma, yıl içinde hijyenkapinda.com cep mağazalar ile hizmet ağını genişletecek. Aqua Endüstriyel ve hijyenkapinda.com Kurucusu Recep Dönmez, önümüzdeki 5 yılda Bursa’da beş mağaza açmayı hedeflerken, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon’da da franchise sistemle üçer mağaza açmayı hedeflediğini söyledi. Kuruldukları 2012 yılından beridir her yıl en az yüzde 100 büyüme yakaladıklarını kaydeden Dönmez, “2019’da ciroyu ikiye katladık. 2020’de pandemiye rağmen yüzde 70 büyürken, bu yıl için de yine yüzde 200 büyüme hedefliyoruz” dedi.

2019 yılı son çeyrekte aktife alınan hijyenkapinda.com ile online mağazacılıkta büyürken, bu yıl itibari ile offline mağazacılığa da start vermeye hazırlandıklarını söyleyen Recep Dönmez, “Bursa merkezde kendi bünyemizde mağazalaşırken, il dışı lokasyonlarda ise franchise usulü şubeleşmeye gideceğiz. Bursa merkez, Mustafakemalpaşa, Kestel, Mudanya olmak üzere beş lokasyonda hijyenkapinda.com offline mağazalar açacağız. Hijyen butiğinden çıkmayan bir yapı kurmak istiyoruz. Bursa dışında İstanbul, İzmir, Ankara’da üçer mağaza toplamda 20 mağazaya çıkmak. Halihazırda e-ticaret siparişlerimizin yüzde 20’si Güneydoğu Anadolu bölgesine. Dolayısıyla Diyarbakır, Trabzon, Antalya gibi müşteri yoğunluğunun olduğu illeri de düşünüyoruz” diye konuştu.

Yerli ve butik üreticiler ile partnerlikleri önemsiyor

Halihazırda bin 200 çeşit ürün gamına sahip olduklarını kaydeden Dönmez, satışa sunduklarını ürünlerde markadan çok işlevselliğe önem verdiklerini ve bu bağlamda daha çok butik ve yerli üretim ürünlere ağırlık verdiklerini söyledi. Dönmez, “Markalı ürün, pahalı ürün kalitelidir algısını kırmak istiyoruz. Pek çok markanın muadillerini de portföyümüzde sunuyoruz. Yerli ve butik üreticiler ile partnerliklere önem veriyoruz” dedi.

Koku ürünleri ile öne çıkıyor

Daha çok horeca grubunda tercih edilen koku gidericiler son zamanlarda çokça tercih edildiğinden bahseden Recep Dönmez, “Bu ürünün içinde bakteriler var. Giderlerdeki kötü kokuları yiyerek yok ediyor. Hem ortamı dezenfekte ediyor hem de hoş koku yayıyor. Ayrıca sistemi dezenfekte eden ürünlerimizle de pandemide oldukça dikkat çekiyoruz. Ev içi tüketiciye yönelik de satış yapıyoruz” dedi. Recep Dönmez, horeca, ofis, iş yeri, fabrikaların tüm hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapıya bürünürken, aynı zamanda kahve, çay, protein atıştırmalık, kırtasiye gibi işyerleri için de ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Dönmez, orta vadeli hedeflerinin kendi markaları ile de üretim yaptırıp pazara sunmak olduğunu dile getirdi.

Bu yıl agresif büyüyecek

Aqua Endüstriyel olarak, 2012’den bugüne ciroda yüzde 100’ün altında büyüdükleri bir yıl olmadığını kaydeden Recep Dönmez, “2019’da ciroyu ikiye katladık. Geçen yıl da pandemiye rağmen yüzde 80 seviyesinde büyüme kaydettik. Bu yıl çok daha agresifiz ve iki katı büyüme hedefliyoruz” dedi. Dönmez, 23 kişilik bir ekip olduklarını ve sektörde teknik servis hizmeti ile öne çıktıklarını sözlerine ekledi. Dönmez, e-ticarette hızlı hizmet avantajını kullandıklarını bildirdi.