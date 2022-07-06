Aquazone, ilave tesis yatırımını 2023’te devreye alacak

Duş kanalı ve yer süzgeci üretimi alanında faaliyet gösteren Aquazone, ilave tesis yatırımını 2023’te devreye almayı planlıyor. CK Drain markasıyla da ihracatta üst segmente hitap eden şirket, gömme rezervuar, banyo ve duşa kabin sistemlerinin üretimine yönelik yaklaşık 25 milyon dolarlık ilave tesis yatırımı yapacak.

Torna tezgahlarında 1994’te çıraklıkla başlayıp, kurumsal bir firmaya giden yolculuğun temellerini 2006 yılında 50 metrekarelik bir dükkanda atan Aquazone Genel Müdürü Çetin Erol, yıllar özelinde gelen istikrarlı büyümeyle bugün 10 bin metrekarelik kapalı alanda endüstriyel süzgeç ve drainer üretimi yapıyor. Toplam 70 ülkeye ihracat yapan firma, ürün çeşidinde de sektörünün sayılı markaları arasında yer alıyor. Portföylerinde Aquazone ve CK Drain olarak 200’den fazla ürünlerinin bulunduğunu belirten Erol, “CK Drain markamızla üst segmentteki ülkelere hitap ediyoruz.” dedi.

Avrupa’daki müşteri portföylerini genişletmek istediklerini ve ilk etapta Almanya’yı odak noktalarına aldıklarını dile getiren Erol, yeni pazarlara açılarak ihracatta daha fazla önem çıkmak istediklerine vurgu yaptı.

Tesis yatırımı için yurt dışından teklif aldı

Yaptıkları üretimlerin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini bildiren Çetin Erol, bunun da yüzde 90’ını Ortadoğu ülkelerine gönderdiklerini söyledi.

Gömme rezervuar, banyo ve duşa kabin sistemleri konusunda yeni bir yatırıma hazırlandıklarını açıklayan Erol, “Tesisi İstanbul, Hadımköy dolayında kurmayı planlıyoruz. Fizibilite çalışmalarımıza başladık. Bu konuda yurt dışı firmaları tarafında ortaklık teklifleri aldık. 10 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştık ancak savaş ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle süreci askıya aldık.” diye konuştu.



Mevcut tesisin kurulumuyla ilgili yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını anlatan Erol, “Ürünlerle ilgili tasarım süreçlerimize start vermiş durumdayız. Özellikle piyasadan gelen talepleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Üretim tesisi konusunda alımlarımızı gerçekleştirdikten sonra 2023’te üretime geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Yatırım sonrası halka arza odaklanacak

Ürün geliştirme süreçlerinde tasarım ve faydalı model çalışmalarına da önem verdiklerine dikkat çeken Çetin Erol, “Patentini aldığımız yaklaşık 30 ürünümüz var. Yeni ürünlerle ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yapmış olduğumuz yatırımları da kendi öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. İlave olarak Ar-Ge tarafına ise ciromuzun yüzde 30’luk kısmını ayırıyoruz yapmış olduğumuz bu yatırımların da meyvesini orta ve uzun vadede alıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

2022’nin ilk beş aylık dönemini 2021’e göre yüzde 50 büyümeyle tamamladıklarını aktaran Erol, yılı hem ciro hem de ihracat tarafında yüzde 70 büyümeyle tamamlamak istediklerine vurgu yaptı. Halka açılma noktasında da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çetin Erol, “Gömme rezervuar, banyo ve duşa kabin sistemlerine yönelik yapmış olduğumuz yatırımımızı devreye aldıktan sonra halka arz konusuna da odaklanacağız.” diye konuştu.