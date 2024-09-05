Ar-Ge odağında çalışarak ‘karbon negatif’ olacak

Başak Nur GÖKÇAM

Teknolojideki hız­lı gelişmeler, gü­nümüz dünyası­nı şekillendirmeye devam ediyor. Sanayi Devrimi’y­le birlikte kullanımı gide­rek artan fosil yakıt kul­lanımının hızlandırdığı küresel ısınma sebebiyle, üretim gerçekleştiren her sektöre de kendi bünyesi­ne ve bıraktığı karbon ayak izine göre çeşitli sorumlu­luklar düşüyor.

Tarihi 1942 yılına dayanan, yazıcı, ta­rayıcı, pos makinaları ve projeksiyon makinaları gi­bi teknolojiye ışık tutan Ep­son, aslında ürettiği SEİKO markalı analog kuvars saa­tiyle 1969 yılında zamanın kıymetini tüm dünyaya gös­terirken, bir o kadar da in­san için zamanın ne kadar da daralacağının sinyalini vermişti.

Geliştirdiği ve piyasaya sunduğu ürün çeşitliliğiyle bir dönüm noktası olma he­defiyle çalışan Epson, bu­gün üretimini devam ettirir­ken gezegene karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle neler yaptığını ve sürdürülebilir­lik için daha neler yapacağı­nı anlattı.

Epson için sürdü­rülebilir bir şirket olmanın en küçük ampulden en büyük fabrikaya kadar organizas­yonun her yönüne dikkat et­mek anlamına geldiğini söyle­yen Epson Ürün Yönetim Di­rektörü Suat Özsoy, “Kökleri 1942'ye kadar uzanan kuru­mumuz, bugün dünya çapında ofislerde, üretimde ve Ar-Ge tesislerinde 79 bin 944 çalı­şanıyla 8,5 milyar eroluk bir şirkettir. Ar-Ge’ye günde 1.14 milyon euro yatırımı yapıyo­ruz. Epson olarak sürdürüle­bilirlik taahhütlerimiz aracı­lığıyla dünya çapında önemli bir etki yaratmaya kararlıyız. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için çevresel per­formansımızı sürekli gelişti­riyoruz” dedi.

“2050 yılında yeraltı kaynaklarından arınacağız”

2008’de, 2050’ye kadar oluşturacağımız çevresel he­deflerimize dair bir beyan olan Çevre Vizyonu 2050’yi oluşturduklarının bilgisi­ni paylaşan Suat Özsoy, “Bir­leşmiş Milletler’in, sürdürü­lebilir kalkınma amaçlarını benimsemesi ve Paris Anlaş­ması’nın dekarbonizasyona yönelik bir yol çizmesiyle sos­yal sürdürülebilirliği sağla­maya yönelik küresel çabalar hızla arttı.

2021 yılında vizyo­numuzu, karbonsuzlaştırma ve kaynak geri dönüşümü gi­bi önemli toplumsal sorunları ele alan bazı hedefler belirle­yerek revize ettik. Bu kapsam­da; Paris Anlaşması’nın 1,5 derece senaryosu ve Bilim Temelli Hedefler girişimi­nin kriterleri doğrultusun­da 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini belirledik. Ku­rumumuz, 2050 yılına ka­dar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arınmış ola­caktır” diye konuştu.

2025 sonuna kadar dolaylı emisyonlar % 44 azalacak

Epson olarak operasyon ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal­kınma Hedefleri tamamıyla uyumlu hale getirdiklerinin altını çizen Suat Özsoy, “Ku­rumumuz, sektördeki sertifi­kalı bir kuruluş olan Bureau Veritas tarafından BM Sür­dürülebilir Kalkınma Hedef­lerini iş faaliyetlerine tam olarak entegre eden bir kuru­luş olarak tanınan ilk şirket­tir. Yeni Çevre Vizyonumuz 2050, hedefimizi ortaya ko­yuyor. Doğrudan emisyonla­rı yüzde 19 (kapsam 1 ve 2) ve dolaylı emisyonları azaltarak kapsam 3 emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar yüzde 44 oranında azaltacağız” dedi.

"Tüm tesislerde yenilenebilir elektriğe geçtik"

“Kendi ürünlerimizi, ken­di fabrikalarımızda, ken­di özgün teknolojilerimi­zi kullanarak ve yüksek çalışma standartlarını benimseyerek üretiyo­ruz” diyen Epson Ürün Yönetim Direktörü Su­at Özsoy şöyle devam etti: “Varlık nedenimiz ‘insanları ve gezegeni­mizi zenginleştirmek için verimli, kompakt ve hassas teknolojilerimizi kullanarak sürdürülebi­lir değer yaratmak.’ Bu bağlamda; çevresel viz­yonumuz doğrultusun­da 2021'de Japonya'da­ki tüm tesislerimizde yüzde 100 yenilenebi­lir elektriğe geçtik ve 2023'ün sonunda sahip olduğumuz tüm tesis­lerde küresel olarak ye­nilenebilir elektriğe ge­çişi tamamladık.”

Asya bölgesinde kadın çalışan oranı yüzde 42

Gelecek dönemde, Ep­son META-CW Asya bölgesinde işe alım­larda artış öngördük­lerini söyleyen Epson Ürün Yönetim Direk­törü Suat Özsoy, “En büyük Epson ofisleri Birleşik Arap Emirlik­leri, Güney Afrika ve Türkiye'de yer alacak. Tüm cinsiyetler için eşit fırsatta kararlıyız. META-CW Asya böl­gesinde 300'den fazla Epson çalışanı var, ka­dın çalışan oranı yüz­de 42. Yönetim pozis­yonlarındaki kadınla­rın oranı ise yüzde 47 seviyesinde” dedi.