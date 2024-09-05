Ar-Ge odağında çalışarak ‘karbon negatif’ olacak
Ar-Ge çalışmalarına günlük 1.14 milyon euro harcayan ve 2023 yılında tüm tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçişi tamamlayan Epson, 2050 yılında karbon negatif olacağını ve yeraltı kaynaklarından arınacağını duyurdu.
Başak Nur GÖKÇAM
Teknolojideki hızlı gelişmeler, günümüz dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Sanayi Devrimi’yle birlikte kullanımı giderek artan fosil yakıt kullanımının hızlandırdığı küresel ısınma sebebiyle, üretim gerçekleştiren her sektöre de kendi bünyesine ve bıraktığı karbon ayak izine göre çeşitli sorumluluklar düşüyor.
Tarihi 1942 yılına dayanan, yazıcı, tarayıcı, pos makinaları ve projeksiyon makinaları gibi teknolojiye ışık tutan Epson, aslında ürettiği SEİKO markalı analog kuvars saatiyle 1969 yılında zamanın kıymetini tüm dünyaya gösterirken, bir o kadar da insan için zamanın ne kadar da daralacağının sinyalini vermişti.
Geliştirdiği ve piyasaya sunduğu ürün çeşitliliğiyle bir dönüm noktası olma hedefiyle çalışan Epson, bugün üretimini devam ettirirken gezegene karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle neler yaptığını ve sürdürülebilirlik için daha neler yapacağını anlattı.
Epson için sürdürülebilir bir şirket olmanın en küçük ampulden en büyük fabrikaya kadar organizasyonun her yönüne dikkat etmek anlamına geldiğini söyleyen Epson Ürün Yönetim Direktörü Suat Özsoy, “Kökleri 1942'ye kadar uzanan kurumumuz, bugün dünya çapında ofislerde, üretimde ve Ar-Ge tesislerinde 79 bin 944 çalışanıyla 8,5 milyar eroluk bir şirkettir. Ar-Ge’ye günde 1.14 milyon euro yatırımı yapıyoruz. Epson olarak sürdürülebilirlik taahhütlerimiz aracılığıyla dünya çapında önemli bir etki yaratmaya kararlıyız. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için çevresel performansımızı sürekli geliştiriyoruz” dedi.
“2050 yılında yeraltı kaynaklarından arınacağız”
2008’de, 2050’ye kadar oluşturacağımız çevresel hedeflerimize dair bir beyan olan Çevre Vizyonu 2050’yi oluşturduklarının bilgisini paylaşan Suat Özsoy, “Birleşmiş Milletler’in, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemesi ve Paris Anlaşması’nın dekarbonizasyona yönelik bir yol çizmesiyle sosyal sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik küresel çabalar hızla arttı.
2021 yılında vizyonumuzu, karbonsuzlaştırma ve kaynak geri dönüşümü gibi önemli toplumsal sorunları ele alan bazı hedefler belirleyerek revize ettik. Bu kapsamda; Paris Anlaşması’nın 1,5 derece senaryosu ve Bilim Temelli Hedefler girişiminin kriterleri doğrultusunda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini belirledik. Kurumumuz, 2050 yılına kadar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arınmış olacaktır” diye konuştu.
2025 sonuna kadar dolaylı emisyonlar % 44 azalacak
Epson olarak operasyon ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tamamıyla uyumlu hale getirdiklerinin altını çizen Suat Özsoy, “Kurumumuz, sektördeki sertifikalı bir kuruluş olan Bureau Veritas tarafından BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini iş faaliyetlerine tam olarak entegre eden bir kuruluş olarak tanınan ilk şirkettir. Yeni Çevre Vizyonumuz 2050, hedefimizi ortaya koyuyor. Doğrudan emisyonları yüzde 19 (kapsam 1 ve 2) ve dolaylı emisyonları azaltarak kapsam 3 emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar yüzde 44 oranında azaltacağız” dedi.
"Tüm tesislerde yenilenebilir elektriğe geçtik"
“Kendi ürünlerimizi, kendi fabrikalarımızda, kendi özgün teknolojilerimizi kullanarak ve yüksek çalışma standartlarını benimseyerek üretiyoruz” diyen Epson Ürün Yönetim Direktörü Suat Özsoy şöyle devam etti: “Varlık nedenimiz ‘insanları ve gezegenimizi zenginleştirmek için verimli, kompakt ve hassas teknolojilerimizi kullanarak sürdürülebilir değer yaratmak.’ Bu bağlamda; çevresel vizyonumuz doğrultusunda 2021'de Japonya'daki tüm tesislerimizde yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçtik ve 2023'ün sonunda sahip olduğumuz tüm tesislerde küresel olarak yenilenebilir elektriğe geçişi tamamladık.”
Asya bölgesinde kadın çalışan oranı yüzde 42
Gelecek dönemde, Epson META-CW Asya bölgesinde işe alımlarda artış öngördüklerini söyleyen Epson Ürün Yönetim Direktörü Suat Özsoy, “En büyük Epson ofisleri Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve Türkiye'de yer alacak. Tüm cinsiyetler için eşit fırsatta kararlıyız. META-CW Asya bölgesinde 300'den fazla Epson çalışanı var, kadın çalışan oranı yüzde 42. Yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı ise yüzde 47 seviyesinde” dedi.